Tribunal de Texas rechaza una nueva apelación del reo Ivan Cantu

La Corte de Apelaciones Criminales de Texas rechazó este martes una nueva petición del reo latino Ivan Cantu. Su ejecución por un doble asesinato cometido en el año 2000 y que él asegura no haber cometido está programada para este miércoles.

En su apelación, la defensa de Cantu buscaba demostrar declaraciones falsas de testigos en su juicio de 2000 y afirma que los abogados designados para representarlo no llamaron testigos a interrogatorio ni cuestionaron las pruebas del estado.

Tampoco le permitieron dar testimonio a Ivan Cantu ni a su madre, Sylvia, quien visitó el apartamento de su hijo con la Policía el mismo día de los asesinatos. Una de las agentes que acompañó a la madre ese día aseguró en una declaración jurada que en esa revisión no hallaron ninguna evidencia que incriminara a Ivan Cantu: como los jeans y las medias con rastros de sangres de la víctima que aparecieron en el cesto de la basura tres días después.

Casi una hora después de la decisión de la Corte de Apelaciones Criminales de Texas, la Corte del Quinto Circuito también negó la petición para frenar la ejecución de Cantu, confirmó a Univision Noticias la madre, Sylvia Cantu.

Por qué fue sentenciado Ivan Cantu

Cantu fue sentenciado a muerte por el asesinato de su primo y la prometida de este, quienes murieron baleados en su departamento. Sin embargo, tras más de 20 años en prisión, él mantiene su inocencia, asegura que hubo inconsistencias en el juicio.

Los cuerpos de las víctimas fueron hallados en una recámara dentro de su residencia en Dallas, Texas, con múltiples disparos el 4 de noviembre de 2000.

Durante el juicio de Cantu en 2000, la fiscalía presentó evidencia que incriminaba directamente a este hispano, como el hallazgo de unos jeans y calcetas con manchas de sangre en el apartamento de Iván. El análisis de ADN arrojó que la sangre correspondía a las víctimas.