Corte Suprema escuchará caso sobre las prohibiciones estatales a los tratamientos de afirmación de género para menores

La Corte Suprema de Estados Unidos entró en la lucha por los derechos de las personas transgénero al acordar escuchar una apelación del gobierno de Joe Biden que busca bloquear las prohibiciones estatales a los tratamientos médicos de afirmación de género para menores.

La acción de los jueces se produce cuando estados liderados por republicanos han promulgado una variedad de restricciones a la atención médica para las personas transgénero, su participación en deportes escolares, el uso del baño y los espectáculos drag. Y cuando el gobierno y los estados liderados por demócratas han ampliado las protecciones para las personas transgénero, incluida una nueva regulación federal que busca proteger a los estudiantes transgénero.

PUBLICIDAD

El caso ante la Corte Suprema involucra una ley en Tennessee que restringe terapias que frenan la pubertad y terapias con hormonas para menores transgénero. El tribunal federal de apelaciones de Cincinnati permitió que leyes de Tennessee y Kentucky entraran en vigor después de haber sido bloqueadas por tribunales inferiores. La Corte Suprema no actuó en una apelación separada de Kentucky.

“Sin la pronta intervención de esta Corte, los jóvenes transgénero y sus familias permanecerán en el limbo, sin saber si podrán acceder a la atención médica necesaria y dónde (pueden hacerlo)”, dijeron los abogados de los adolescentes transgénero en Tennessee a los jueces de la Corte Suprema.

El actor Elliot Page, nominado al Oscar por 'Juno' y estrella de 'Inception' y 'The Umbrella Academy', estuvo entre las 57 personas transgénero que se unieron a una presentación legal en apoyo de la revisión de la Corte Suprema.

Cuándo la Corte Suprema evaluará este caso

Las discusiones tendrán lugar en otoño.

El mes pasado, Carolina del Sur se convirtió en el estado número 25 en adoptar una ley que restringe o prohíbe los tratamientos médicos de afirmación de género para menores transgénero, a pesar de que dichos tratamientos han estado disponibles en Estados Unidos durante más de una década y cuentan con el respaldo de importantes asociaciones médicas.

La mayoría de las restricciones estatales enfrentan demandas. Anteriormente, los jueces habían permitido que Idaho hiciera cumplir sus restricciones en general, después de haber sido bloqueadas por tribunales inferiores.

PUBLICIDAD

Al menos 24 estados tienen leyes que prohíben a las mujeres y niñas transgénero competir en determinados eventos deportivos para mujeres o niñas. Al menos 11 estados han adoptado leyes que prohíben a las niñas y mujeres transgénero el acceso a los baños de niñas y mujeres en las escuelas públicas y, en algunos casos, en otras instalaciones gubernamentales.

Poca experiencia de la Corte en el tema de los derechos de las pérsonas transgénero

El tribunal más alto del país rara vez se ha ocupado de cuestiones que involucren a personas transgénero. En 2020, los jueces dictaminaron que una ley histórica de derechos civiles protege a las personas homosexuales, lesbianas y transgénero de la discriminación en el empleo.

En 2016, el tribunal acordó hacerse cargo del caso de un estudiante transgénero, respaldado por el gobierno de Barack Obama, a quien se le prohibió usar el baño de niños en su escuela secundaria de Virginia. Pero el tribunal desestimó el caso después de que en los primeros meses del gobierno de Trump se desechara una directiva que aconsejaba a las escuelas permitir a los estudiantes usar el baño del género elegido, no el del nacimiento biológico. La directiva había sido una parte clave de un fallo de la corte de apelaciones a favor del estudiante Gavin Grimm.

En 2021, los jueces se negaron a involucrarse en el caso de Grimm, después de que el tribunal de apelaciones fallara nuevamente a su favor. En ese momento, los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas señalaron que habrían aceptado la apelación de la junta escolar.

PUBLICIDAD

Mira también: