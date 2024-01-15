44 años preso por una violación que no cometió: ahora recibirá $25 millones como indemnización

Video Este hombre fue liberado luego de pasar 34 años en prisión por un delito que no cometió

Un hombre condenado injustamente y encarcelado durante 44 años llegó a un acuerdo por $25 millones con una ciudad del centro de Carolina del Norte y con ese estado que involucra una demanda en la que acusa a las autoridades de mala conducta, dijeron sus abogados.

El acuerdo, que pondrá fin a una demanda por encarcelamiento injusto presentada por los abogados de Ronnie Wallace Long en 2021, también incluyó una disculpa pública por escrito de la ciudad de Concord, ubicada unas 25 millas al noreste de Charlotte, por su papel en su encarcelamiento.

"Estamos profundamente arrepentidos por los errores que causaron un daño tremendo al Sr. Long, su familia, amigos y nuestra comunidad", precisó el comunicado de la ciudad. "Si bien no existen medidas para restaurar completamente al Sr. Long y su familia todo lo que les quitaron, a través de este acuerdo estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para corregir los errores del pasado y asumir la responsabilidad", agregó.

Long, que ahora tiene 68 años, era un joven negro que vivía en Concord cuando fue acusado de violar a una mujer blanca.

Lo condenó un jurado del condado de Cabarrus compuesto exclusivamente por personas blancas cuando él tenía 21 años. Su sentencia fue de dos cadenas perpetuas por robo y violación en 1976. Según los abogados de Long, el jurado fue elegido cuidadosamente por líderes locales encargados del cumplimiento de la ley.

Durante años, Long recibió ayuda legal en la apelación de su sentencia de una clínica de condenas injustas en la facultad de derecho de la Universidad de Duke. Los abogados del hombre habían dicho que más de 40 huellas dactilares recopiladas en la escena nunca fueron compartidas y que no coincidían con las de Long. Muestras de semen, que posteriormente desaparecieron, tampoco fueron reveladas a la defensa.

Ronnie Long fue encarcelado por 44 años por un crimen que no cometió. Imagen Peter Weinberger/AP

Anulación de la sentencia y disculpa pública

En agosto de 2020, un tribunal federal de apelaciones ordenó una nueva audiencia para Long en su esfuerzo por obtener reparaciones. Casi de inmediato, su condena fue anulada y salió de prisión. Ese mismo año, el gobernador Roy Cooper le concedió un indulto total basado en su inocencia.

Meses más tarde, una comisión estatal otorgó $750,000, el límite legal en el estado para compensar víctimas de encarcelamiento injusto. Sin embargo, Long presentó una demanda en un tribunal federal de Raleigh y, en parte, acusó a los agentes de policía de Concord de “mala conducta extraordinaria” que condujo a su condena injusta y encarcelamiento en violación de sus derechos civiles.

Como parte del acuerdo, Long también recibió $3 millones de la Oficina Estatal de Investigaciones "como resultado del papel del SBI al ocultar evidencia al Sr. Long y a su equipo legal que demostraba su inocencia", según un comunicado de prensa de sus abogados. Un portavoz del SBI no respondió de inmediato a un correo electrónico y un mensaje de texto de The Associated Press en busca de comentarios.

La ciudad de Concord también dijo que "reconoce y acepta la responsabilidad por los importantes errores de juicio y la mala conducta deliberada de empleados municipales anteriores que llevaron a la condena injusta y el encarcelamiento de Long".

Si bien los abogados de Long describieron los pagos monetarios como uno de los acuerdos por condena injusta más grandes a nivel nacional, dijeron que la declaración de la ciudad era extremadamente importante para su cliente.

"Este resultado habla de la magnitud de la injusticia que ocurrió en el caso del Sr. Long", dijo Chris Olson, uno de sus abogados en la demanda.

