Noticias

Karoline Leavitt se ausentará de la Casa Blanca por maternidad: así serán las conferencias sin portavoz

Karoline Leavitt dará a luz a una niña y posteriormente tomará su licencia de maternidad; aunque está confirmado que regresará a sus funciones tras este periodo, no se ha precisado la duración exacta de su ausencia

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Hasta cuándo durará la extensión de cese al fuego entre EEUU e Irán? Vocera de la Casa Blanca habla del tema

Este viernes 24 de abril de 2026 se dio a conocer un cambio temporal en la dinámica de comunicación de la Casa Blanca que ha despertado interés entre medios y seguidores de la administración de Donald Trump. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, se ausentará de las conferencias en la Sala de Prensa James S. Brady debido al nacimiento de su segundo bebé, previsto para la próxima semana.

De acuerdo con información revelada por la periodista Dasha Burns, jefa de corresponsalía de la Casa Blanca para Politico, Leavitt dará a luz a una niña y posteriormente tomará su licencia de maternidad. Aunque está confirmado que regresará a sus funciones tras este periodo, no se ha precisado la duración exacta de su ausencia.

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

FBI detiene a hombre que planeaba tiroteo masivo este fin de semana en festival de Louisiana
2 mins

FBI detiene a hombre que planeaba tiroteo masivo este fin de semana en festival de Louisiana

Estados Unidos
La noche que lo cambió todo en Enid, Oklahoma: "Se podía sentir el tornado, se sentía en el pecho"
2 mins

La noche que lo cambió todo en Enid, Oklahoma: "Se podía sentir el tornado, se sentía en el pecho"

Estados Unidos
Alerta en Oklahoma para la noche del viernes: alto riesgo de tormentas severas tras devastador tornado
2 mins

Alerta en Oklahoma para la noche del viernes: alto riesgo de tormentas severas tras devastador tornado

Estados Unidos
Departamento de Justicia abandona investigación penal contra Jerome Powell, presidente de la Fed
2 mins

Departamento de Justicia abandona investigación penal contra Jerome Powell, presidente de la Fed

Estados Unidos
ICE ordena frenar redadas en tribunales y limita entrar a casas sin orden judicial, según funcionarios del DHS
2 mins

ICE ordena frenar redadas en tribunales y limita entrar a casas sin orden judicial, según funcionarios del DHS

Estados Unidos
Un tornado arrasa Oklahoma, daña viviendas y obliga a cerrar carreteras
1 mins

Un tornado arrasa Oklahoma, daña viviendas y obliga a cerrar carreteras

Estados Unidos
Accidente en LaGuardia: Fallos de comunicación y tecnología influyeron en choque fatal
3 mins

Accidente en LaGuardia: Fallos de comunicación y tecnología influyeron en choque fatal

Estados Unidos
Hombre dijo que su esposa desapareció rumbo a Walmart; 24 años después lo detienen por asesinato en Maryland
2 mins

Hombre dijo que su esposa desapareció rumbo a Walmart; 24 años después lo detienen por asesinato en Maryland

Estados Unidos
Operación ‘Gangsta’s Paradise’: FBI detiene a 30 miembros de ‘La Eme', una mafia mexicana en California
2 mins

Operación ‘Gangsta’s Paradise’: FBI detiene a 30 miembros de ‘La Eme', una mafia mexicana en California

Estados Unidos
Alerta viajeros: estos aeropuertos podrían retrasar vuelos hoy por mal clima en el país
1 mins

Alerta viajeros: estos aeropuertos podrían retrasar vuelos hoy por mal clima en el país

Estados Unidos

¿Quién encabezará las conferencias en la Casa Blanca?

Según la misma fuente, no se designará a un sustituto oficial durante este tiempo. En su lugar, el equipo de comunicaciones de la Casa Blanca contempla la participación de diversas figuras en el podio, entre ellas el vicepresidente JD Vance, miembros del gabinete e incluso el presidente Trump, quienes podrían encargarse de ofrecer actualizaciones a la prensa.

Mientras tanto, la operación diaria de la oficina de prensa quedará bajo la coordinación del director de comunicaciones , Steven Cheung, junto con el equipo habitual encabezado por Leavitt. Este grupo incluye a Pat Adams, Anna Kelly, Kush Desai, Abigail Jackson, Liz Huston, Taylor Rogers, Davis Ingle, Allison Schuster, Olivia Wales, Micah Stopperich, Ellie Acra, Georgia O’Neil y Kieghan Nangle.

Karoline Leavitt confirmó este viernes que se ausentará temporalmente de la Casa Blanca debido a su próximo parto. “Finalmente, en lo personal, este probablemente será mi último encuentro con ustedes por algún tiempo. Como pueden ver, estoy a punto de tener un bebé en cualquier momento, así que me ausentaré brevemente”, declaró ante la prensa, asegurando que su equipo continuará con las labores informativas y que no faltarán comunicados durante su ausencia.

“Sé que estarán en muy buenas manos con mi equipo aquí en la Casa Blanca y, por supuesto, todos ustedes tienen el número del presidente, así que no faltarán comunicados ni información desde este edificio mientras estoy fuera. Espero verlos a todos de nuevo muy pronto”, afirmó.

Video Trump entrega los reembolsos de impuestos más grandes en la historia de EEUU | Karoline Leavitt
Relacionados:
NoticiasPrensa

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Los encantos del sinvergüenza
Gratis
¿Quieres ser mi... novia?
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX