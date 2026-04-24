Noticias Karoline Leavitt se ausentará de la Casa Blanca por maternidad: así serán las conferencias sin portavoz Karoline Leavitt dará a luz a una niña y posteriormente tomará su licencia de maternidad; aunque está confirmado que regresará a sus funciones tras este periodo, no se ha precisado la duración exacta de su ausencia

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Este viernes 24 de abril de 2026 se dio a conocer un cambio temporal en la dinámica de comunicación de la Casa Blanca que ha despertado interés entre medios y seguidores de la administración de Donald Trump. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, se ausentará de las conferencias en la Sala de Prensa James S. Brady debido al nacimiento de su segundo bebé, previsto para la próxima semana.

De acuerdo con información revelada por la periodista Dasha Burns, jefa de corresponsalía de la Casa Blanca para Politico, Leavitt dará a luz a una niña y posteriormente tomará su licencia de maternidad. Aunque está confirmado que regresará a sus funciones tras este periodo, no se ha precisado la duración exacta de su ausencia.

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¿Quién encabezará las conferencias en la Casa Blanca?

Según la misma fuente, no se designará a un sustituto oficial durante este tiempo. En su lugar, el equipo de comunicaciones de la Casa Blanca contempla la participación de diversas figuras en el podio, entre ellas el vicepresidente JD Vance, miembros del gabinete e incluso el presidente Trump, quienes podrían encargarse de ofrecer actualizaciones a la prensa.

Mientras tanto, la operación diaria de la oficina de prensa quedará bajo la coordinación del director de comunicaciones , Steven Cheung, junto con el equipo habitual encabezado por Leavitt. Este grupo incluye a Pat Adams, Anna Kelly, Kush Desai, Abigail Jackson, Liz Huston, Taylor Rogers, Davis Ingle, Allison Schuster, Olivia Wales, Micah Stopperich, Ellie Acra, Georgia O’Neil y Kieghan Nangle.

Karoline Leavitt confirmó este viernes que se ausentará temporalmente de la Casa Blanca debido a su próximo parto. “Finalmente, en lo personal, este probablemente será mi último encuentro con ustedes por algún tiempo. Como pueden ver, estoy a punto de tener un bebé en cualquier momento, así que me ausentaré brevemente”, declaró ante la prensa, asegurando que su equipo continuará con las labores informativas y que no faltarán comunicados durante su ausencia.

“Sé que estarán en muy buenas manos con mi equipo aquí en la Casa Blanca y, por supuesto, todos ustedes tienen el número del presidente, así que no faltarán comunicados ni información desde este edificio mientras estoy fuera. Espero verlos a todos de nuevo muy pronto”, afirmó.