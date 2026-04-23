desaparecida Hombre dijo que su esposa desapareció rumbo a Walmart; 24 años después lo detienen por asesinato en Maryland La desaparición ocurrió el 20 de julio de 2002, cuando la mujer, de entonces 24 años, salió para hacer compras de último momento previo al cumpleaños de su hijo. Su cuerpo no ha sido encontrado

Dwight Rust Jr. fue acusado esta semana del asesinato en primer grado de su esposa, Michelle Rust. Imagen Departamento de Policía del condado de Baltimore.

Dwight Rust Jr. fue arrestado la madrugada del martes 21 de abril de 2026, más de dos décadas después de la desaparición de su esposa, Michelle Rust, en un caso que durante años permaneció sin resolverse en el condado de Baltimore, Maryland.

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Un día después de su detención, el hombre de 48 años compareció por primera vez —de manera virtual— ante un tribunal local. La jueza Krystin Richardson resolvió mantenerlo bajo custodia sin derecho a fianza, como había solicitado la fiscalía, por lo que permanece en el centro de detención del condado.

La desaparición ocurrió el 20 de julio de 2002. Según la versión inicial de Rust, su esposa salió alrededor de las 9:30 de la mañana para hacer compras de último momento en Walmart, previo al cumpleaños de su hijo de 3 años, pero nunca regresó. La joven tenía 24 años y su cuerpo no ha sido encontrado.

Ese mismo día comenzó una búsqueda sin resultados. Su vehículo, una Dodge Caravan verde modelo 1998, fue localizado a bandonado a unos diez minutos de su casa, con una llave rota en la cerradura y sin rastro de sus pertenencias personales.

Meses después, las autoridades concluyeron que se trataba de un probable crimen. Sin embargo, fue hasta abril de 2026 cuando un gran jurado presentó cargos por asesinato en primer grado, señalando que el homicidio habría ocurrido entre el 19 y 20 de julio de 2002.

Aunque los fiscales no han detallado públicamente la evidencia que derivó en el arresto, el caso fue reactivado en 2023 con apoyo de la Universidad de Towson, cuyos estudiantes realizaron búsquedas con radar en propiedades vinculadas a la pareja.

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Las autoridades también argumentaron que existe riesgo de interferencia con testigos, por lo que solicitaron su detención preventiva. De ser declarado culpable, Rust podría enfrentar cadena perpetua; su próxima audiencia está programada para el 27 de abril.

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Relación en crisis y una presunta aventura extramarital

Durante la audiencia, la fiscalía expuso que el matrimonio atravesaba problemas y que Dwight Rust Jr. mantenía una relación con otra mujer al momento de la desaparición, lo que, según los investigadores, podría ser parte del contexto del crimen.

El fiscal adjunto Jacey Sheckells señaló que el acusado aparentemente buscaba rehacer su vida, argumento que reforzó la petición de prisión sin fianza.

Por su parte, la defensa rechazó estas acusaciones. El abogado Jeremy Eldridge sostuvo que su cliente ha colaborado con las autoridades durante años y afirmó que una relación extramarital no constituye prueba de homicidio.