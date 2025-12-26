Casa Blanca

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anuncia que está embarazada

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que está embarazada de su segundo hijo, una niña que se espera nazca en mayo de 2026.

"El mejor regalo de Navidad que podríamos pedir: una niña que nacerá en mayo de 2026". Con estas palabras Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, anunció este viernes que se encuentra embarazada de una niña, que sería su segundo hijo.

En una publicación en redes sociales, Leavitt dijo que "mi esposo y yo estamos encantados de ampliar nuestra familia y estamos deseando ver cómo nuestro hijo se convierte en hermano mayor".

Leavitt, de 28 años, está casada con Nicholas Riccio, un desarrollador inmobiliario de 59 años con quien contrajo matrimonio pocos días antes del inicio del segundo mandato de Donald Trump.

La pareja tiene un hijo de un año de edad, llamado Nicholas Robert “Niko” Riccio, nacido en julio de 2024.

"Mi corazón rebosa de gratitud hacia Dios por la bendición de la maternidad, que creo sinceramente que es lo más parecido al cielo en la Tierra", aseguró la vocera presidencial.

En su publicación, Leavitt posa en una fotografía de perfil junto a un árbol de navidad, donde se observa en su silueta el embarazo. También divulgó una imagen de ecosonograma con una pequeña camiseta blanca que dice en letras rosadas "hermana bebé", una foto de su esposo con su hijo, y una última imagen del pequeño Niko con un peluche que dice "Soy el hermano mayor".

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el lunes 1 de diciembre de 2025, en Washington.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el lunes 1 de diciembre de 2025, en Washington.
Imagen Evan Vucci/AP

Leavitt también dijo estar "muy agradecida al presidente Trump y a nuestra jefa de gabinete, Susie Wiles, por su apoyo y por fomentar un ambiente favorable a la familia en la Casa Blanca".

Unas tres horas después de publicado el mensaje en Instagram, acumulaba más de 340,000 'likes'.

La vocera cerró su mensaje afirmando que "¡El 2026 va a ser un gran año y estoy muy emocionada por ser mamá de una niña!".

