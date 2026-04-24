Noticias FBI detiene a hombre que planeaba tiroteo masivo este fin de semana en festival de Louisiana Kash Patel, directro del FBI, indicó que la Fuerza de Tareas Conjunta Antiterrorismo trabajó en coordinación con autoridades locales de Louisiana y Florida para ubicar y detener al sospechoso, quien ya se encuentra bajo custodia

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El director del Buró Federal de Investigaciones ( FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, informó este viernes 24 de abril de 2026 sobre la detención de un hombre que presuntamente planeaba un tiroteo masivo durante el fin de semana en el New Orleans Jazz Fest 2026, en el estado de Louisiana. En los últimos días, la región ha registrado al menos dos incidentes armados.

A través de su cuenta en la red social X, Patel indicó que la Fuerza de Tareas Conjunta Antiterrorismo del FBI trabajó en coordinación con autoridades locales de Louisiana y Florida para ubicar y detener al sospechoso. El funcionario aseguró que el individuo ya se encuentra bajo custodia y que la investigación continúa en curso. “Gracias a nuestros agentes y socios locales que actuaron rápidamente”, señaló.

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¿Quién es el sujeto que planeaba un tiroteo en Louisiana?

Aunque inicialmente no se reveló la identidad del detenido, la Oficina del Sheriff del Condado de Okaloosa informó que se trata de Christopher Gillum, originario de Chapel Hill, Carolina del Norte, quien era buscado por amenazas terroristas. Las autoridades federales alertaron que el sujeto se encontraba en el noroeste de Florida con la intención de perpetrar un ataque en un festival en Louisiana.

Gillum fue arrestado sin incidentes el miércoles 22 de abril en un hotel de Destin, Florida. Durante el operativo, los agentes aseguraron una pistola y aproximadamente 200 cartuchos de munición en la habitación donde se hospedaba.

El sospechoso fue detenido como prófugo y será extraditado a Louisiana para enfrentar cargos. Hasta el momento, no se ha confirmado si cuenta con representación legal. La familia de Gillum había reportado su desaparición un día antes y advirtió a las autoridades que portaba un arma y había emitido amenazas contra personas negras.

De acuerdo con autoridades de Carolina del Norte, el individuo tenía antecedentes de autolesiones. La investigación sigue abierta con la participación de agencias de seguridad de tres estados, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos.