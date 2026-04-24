ÚLTIMA HORA Noticias Departamento de Justicia abandona investigación penal contra Jerome Powell, presidente de la Fed El anuncio fue realizado por la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, quien explicó que el caso será archivado mientras se desarrolla una revisión interna sobre los costos de renovación de la sede del banco central en Washington



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El Departamento de Justicia de Estados Unidos ( DOJ, por sus siglas en inglés), decidió poner fin a la investigación penal contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal ( FED), en una medida que podría destrabar un proceso político que llevaba meses estancado.

El anuncio fue realizado este viernes 24 de abril de 2026 por la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, quien explicó que el caso será archivado mientras se desarrolla una revisión interna sobre los costos de renovación de la sede del banco central en Washington.

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Investigación se traslada a control interno

De acuerdo con información de ABC News, funcionarios del DOJ ya habían comunicado a varios senadores, entre ellos el republicano Thom Tillis, la intención de cerrar la pesquisa. La decisión incluye trasladar el análisis de los supuestos sobrecostos -estimados en miles de millones de dólares- al inspector general independiente de la Reserva Federal, quien ya había auditado el proyecto en 2021.

Pirro señaló que solicitó formalmente una nueva revisión del proyecto de 2.500 millones de dólares, confiando en que el informe permita aclarar las dudas que motivaron las citaciones iniciales. No obstante, advirtió que la investigación penal podría reabrirse si surgen elementos que lo justifiquen.

El caso había generado tensiones institucionales, especialmente después de que un juez federal anulara las citaciones contra Powell. A pesar de ese fallo, la fiscal insistía en continuar con el proceso e incluso había presentado una apelación.

Impacto en la sucesión de la Fed

El cierre de la investigación también tiene implicaciones políticas. El mandato de Powell está próximo a concluir, y su permanencia se había extendido hasta la eventual confirmación de Kevin Warsh como su sucesor, propuesto por el presidente Donald Trump.

El senador Tillis había bloqueado el avance de la nominación en el Comité Bancario del Senado mientras la investigación siguiera abierta, calificándola de débil y potencialmente perjudicial para la independencia de la Reserva Federal. Con el archivo del caso, se espera que el proceso de confirmación pueda avanzar, aunque aún no está claro si los fiscales retirarán la apelación pendiente.