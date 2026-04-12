deportación Junta de inmigración niega apelación al activista Mahmoud Khalil y activa su deportación La decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración sienta un precedente dentro del complejo sistema judicial migratorio, que depende del Departamento de Justicia y se encuentra cada vez más influido por la administración Trump.

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Una junta de apelaciones de inmigración ha rechazado el último intento de Mahmoud Khalil de desestimar su caso de deportación, una decisión ampliamente anticipada que acerca al exestudiante de posgrado de la Universidad de Columbia y activista palestino a un nuevo arresto y a una posible expulsión.

Según sus abogados, la Junta de Apelaciones de Inmigración emitió la orden final de deportación el jueves. Las resoluciones de este organismo no son públicas, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de información.

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Khalil aseguró no estar sorprendido por el fallo, que calificó de “parcial y con motivaciones políticas”. Sus abogados sostienen que no puede ser detenido ni deportado legalmente mientras continúa un proceso paralelo en el sistema judicial federal.

“De lo único que soy culpable es de denunciar el genocidio en Palestina, y esta administración ha utilizado el sistema de inmigración como arma para castigarme por ello”, afirmó Khalil en un comunicado.

La decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración sienta un precedente dentro del complejo sistema judicial migratorio, que depende del Departamento de Justicia y se encuentra cada vez más influido por la administración Trump.

Khalil, residente permanente legal de 31 años, fue la primera persona cuyo arresto se hizo público en el marco de la ofensiva federal contra no ciudadanos que han criticado abiertamente a Israel y sus acciones en Gaza.

El gobierno ha sostenido que su papel como líder de las protestas propalestinas en Columbia estaba “alineado con Hamás”. Sin embargo, no ha presentado pruebas de vínculos con el grupo, y Khalil ha rechazado categóricamente las acusaciones de antisemitismo.

Tras su detención en marzo, Khalil pasó 104 días en un centro de detención de inmigrantes, lo que provocó que se perdiera el nacimiento de su primer hijo, antes de que un juez federal de Nueva Jersey ordenara su liberación.

Su caso sufrió un revés importante a comienzos de este año, cuando un tribunal federal de apelaciones determinó que el juez de Nueva Jersey se extralimitó al ordenar su liberación.

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En una decisión dividida de 2 a 1, el tribunal concluyó que la ley exige que el proceso se agote primero en los tribunales de inmigración antes de que pueda ser impugnado en la jurisdicción federal.

Los abogados de Khalil han solicitado que el pleno del tribunal de apelaciones reconsidere esa decisión. A principios de este mes, también pidieron la recusación de uno de los jueces por su anterior cargo como alto funcionario del Departamento de Justicia, en el que participó en investigaciones sobre estudiantes manifestantes.

Khalil nació en Siria en el seno de una familia palestina y cuenta con ciudadanía argelina a través de un pariente lejano. Ha advertido que podría ser objeto de ataques, e incluso asesinado, si es deportado.