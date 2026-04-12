Ice Congresistas como Adelita Grijalva y Greg Stanton denuncian hacinamiento y condiciones "horribles" en centro del ICE en Arizona tras visita sorpresa Los legisladores Adelita Grijalva, Yassamin Ansari y Greg Stanton denunciaron que decenas de personas permanecían retenidas en condiciones de hacinamiento, obligadas a dormir sobre el suelo de cemento y a compartir un único sanitario.

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Miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos denunciaron condiciones de hacinamiento y trato indigno en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mesa, Arizona, tras una visita nocturna sin previo aviso realizada el 9 de abril.

Los legisladores Adelita Grijalva, Yassamin Ansari y Greg Stanton reportaron que encontraron a decenas de personas retenidas en condiciones de sobrepoblación, durmiendo en el suelo de cemento y compartiendo un solo sanitario en espacios que superaban ampliamente su capacidad.

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De acuerdo con sus observaciones, en habitaciones diseñadas para alrededor de 24 personas había cerca de 45 detenidos, mientras que en todo el complejo estimaron la presencia de más de 250 personas. El sitio, conocido como Centro de Coordinación de Operaciones de Reubicación de Arizona, está concebido como una instalación temporal con capacidad máxima de 157 personas y para estancias no mayores a 12 horas.

"Pasábamos caminando y se abanicaban, intentando decirnos… que hacía muchísimo calor. No vi mantas. La gente estaba tumbada en fila sobre el cemento como sardinas", declaró Adelita Grijalva, legisladora demócrata de Arizona.

"Es tan horrible que si no lo ves con tus propios ojos, no puedes imaginar que esto les esté sucediendo a los seres humanos", agregó.

Sin embargo, los congresistas señalaron que varios migrantes habrían permanecido ahí durante días, en medio de a ltas temperaturas, sin acceso adecuado a atención médica ni a artículos básicos. Durante la visita, relataron que algunos detenidos intentaban comunicarse a través de ventanas, rendijas o espacios de alimentación para pedir ayuda, denunciando enfermedades y fiebre.

Los legisladores también observaron la llegada de autobuses con decenas de personas, sin que se les informara claramente sobre el destino o traslado de los detenidos. Asimismo, indicaron que el personal del centro no pudo precisar cuánto tiempo llevaba cada persona retenida.

La inspección se realizó luego de que medios locales alertaran a los congresistas sobre posibles irregularidades en el lugar. Aunque no se confirmó una huelga de hambre, sí se documentaron quejas relacionadas con la calidad de los alimentos y las condiciones de encierro.

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Tras la visita, los representantes calificaron la situación como alarmante y señalaron que las condiciones observadas reflejan un problema estructural en el sistema de detención migratoria en Estados Unidos.

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Estas son las condiciones que documentaron los legisladores

Durante el recorrido, los congresistas describieron un escenario de saturación crítica, con personas alineadas en el suelo sin mantas y expuestas a calor intenso dentro de celdas sobreocupadas.

También señalaron que, pese a tratarse de un centro de tránsito para deportaciones, algunos migrantes permanecían retenidos más tiempo del previsto, sin claridad sobre su situación ni acceso oportuno a servicios médicos.

Los testimonios recabados durante la visita apuntan a que los detenidos enfrentaban condiciones que consideran incompatibles con estándares básicos de trato digno, lo que ha intensificado las preocupaciones sobre la operación de este tipo de instalaciones en el país.