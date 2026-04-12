Mississippi

Mississippi confronta su pasado esclavista mientras crece polémica por narrativa histórica en EEUU

En la antesala del 250 aniversario de Estados Unidos, Mississippi apuesta por mostrar su historia completa, en contraste con políticas federales que buscan suavizar episodios de esclavitud y racismo.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Fracasan negociaciones entre EE.UU. e Irán tras 21 horas en Pakistán

A medida que Estados Unidos se prepara para conmemorar su 250 aniversario en 2026, el estado de Mississippi ha optado por una narrativa histórica sin concesiones, en abierto contraste con las políticas federales impulsadas durante la administración del presidente Donald Trump.

En Jackson, el complejo que alberga el Museo de Derechos Civiles de Mississippi y el Museo de Historia de Mississippi se ha convertido en el eje de la conmemoración estatal. Sus exposiciones abordan de forma directa episodios como la esclavitud, el desplazamiento de pueblos indígenas, la segregación racial y la violencia sistemática contra la población afroamericana.

PUBLICIDAD

Más sobre Mississippi

Trump entregará 39.1 MDD a Mississippi tras los daños que dejó la tormenta invernal
2 mins

Trump entregará 39.1 MDD a Mississippi tras los daños que dejó la tormenta invernal

Estados Unidos
En un minuto: Legisladores piden investigar orden de Hegseth de ataques a supuesta 'narcolancha'
1:12

En un minuto: Legisladores piden investigar orden de Hegseth de ataques a supuesta 'narcolancha'

Estados Unidos
Mississippi ejecuta a un reo que pasó más de 30 años en el corredor de la muerte por violar y matar a una estudiante universitaria
4 mins

Mississippi ejecuta a un reo que pasó más de 30 años en el corredor de la muerte por violar y matar a una estudiante universitaria

Estados Unidos
Al menos 4 muertos en tiroteo durante una celebración deportiva en Mississippi
1 mins

Al menos 4 muertos en tiroteo durante una celebración deportiva en Mississippi

Estados Unidos
El rastro de destrucción que dejan tornados y lluvias en el sur y centro de EEUU
0:58

El rastro de destrucción que dejan tornados y lluvias en el sur y centro de EEUU

Estados Unidos
El momento en el que el vicegobernador de Mississippi se desploma en una sesión del Senado
0:39

El momento en el que el vicegobernador de Mississippi se desploma en una sesión del Senado

Estados Unidos
Fuertes tornados golpean a Texas y Mississippi y dejan al menos dos personas muertas
2 mins

Fuertes tornados golpean a Texas y Mississippi y dejan al menos dos personas muertas

Estados Unidos
Al menos 3 muertos y 4 heridos tras el derrumbe de un puente sobre trabajadores que preparaban su demolición en Mississippi
1 mins

Al menos 3 muertos y 4 heridos tras el derrumbe de un puente sobre trabajadores que preparaban su demolición en Mississippi

Estados Unidos
Francine deja fuertes lluvias, inundaciones y masivos cortes de luz en Louisiana
4 mins

Francine deja fuertes lluvias, inundaciones y masivos cortes de luz en Louisiana

Estados Unidos
Francine toca tierra en las costas de Louisiana como huracán categoría 2
2 mins

Francine toca tierra en las costas de Louisiana como huracán categoría 2

Estados Unidos

Uno de los elementos más impactantes es el monumento dedicado a víctimas de linchamientos, donde se exhiben los nombres de más de 600 personas asesinadas en actos de violencia racial documentados.

Historias individuales, como la de Malcolm Wright, quien fue asesinado en 1949 por una infracción trivial, buscan evidenciar la brutalidad cotidiana del racismo en el sur del país.

Autoridades estatales y curadores han defendido este enfoque como un compromiso con la verdad histórica. La narrativa oficial de “America 250 MS” sostiene que la historia del estado refleja la evolución del país: desde la expulsión de pueblos originarios hasta la esclavitud, la Guerra Civil, la Reconstrucción y las leyes de Jim Crow.

Un traje usado por el grupo racista Ku Klux Klan en el Museo de Historia de Mississippi, en Jackson, Mississippi, el 27 de marzo del 2026. (AP foto/Sophie Bates)
Un traje usado por el grupo racista Ku Klux Klan en el Museo de Historia de Mississippi, en Jackson, Mississippi, el 27 de marzo del 2026. (AP foto/Sophie Bates)
Imagen Sophie Bates/AP

Este planteamiento contrasta con decisiones adoptadas a nivel federal desde 2025. Órdenes ejecutivas firmadas por Trump eliminaron programas de diversidad y promovieron una reinterpretación de la historia nacional menos centrada en la discriminación racial. Estas medidas derivaron en la modificación o retiro de exhibiciones en parques nacionales y museos, incluyendo contenidos relacionados con la esclavitud.

Historiadores y funcionarios locales han advertido que estas acciones constituyen un intento de reescribir el pasado para presentar una visión más favorable del país, minimizando episodios de violencia y desigualdad. La controversia ha abierto un debate nacional sobre el papel de las instituciones públicas en la construcción de la memoria histórica.

Mississippi es una entidad históricamente marcado por el racismo que ahora busca, al menos en el ámbito museístico, confrontar su pasado, honrando a las víctimas, sino que también plantea una pregunta de fondo: qué versión de la historia debe prevalecer en la identidad de Estados Unidos.

Relacionados:
MississippiRacismoAfroestadounidensesNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
LALOLA
Gratis
El candidato honesto
Tráiler: ¿Quieres ser...mi novia?
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX