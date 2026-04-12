Mississippi Mississippi confronta su pasado esclavista mientras crece polémica por narrativa histórica en EEUU En la antesala del 250 aniversario de Estados Unidos, Mississippi apuesta por mostrar su historia completa, en contraste con políticas federales que buscan suavizar episodios de esclavitud y racismo.

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A medida que Estados Unidos se prepara para conmemorar su 250 aniversario en 2026, el estado de Mississippi ha optado por una narrativa histórica sin concesiones, en abierto contraste con las políticas federales impulsadas durante la administración del presidente Donald Trump.

En Jackson, el complejo que alberga el Museo de Derechos Civiles de Mississippi y el Museo de Historia de Mississippi se ha convertido en el eje de la conmemoración estatal. Sus exposiciones abordan de forma directa episodios como la esclavitud, el desplazamiento de pueblos indígenas, la segregación racial y la violencia sistemática contra la población afroamericana.

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Uno de los elementos más impactantes es el monumento dedicado a víctimas de linchamientos, donde se exhiben los nombres de más de 600 personas asesinadas en actos de violencia racial documentados.

Historias individuales, como la de Malcolm Wright, quien fue asesinado en 1949 por una infracción trivial, buscan evidenciar la brutalidad cotidiana del racismo en el sur del país.

Autoridades estatales y curadores han defendido este enfoque como un compromiso con la verdad histórica. La narrativa oficial de “America 250 MS” sostiene que la historia del estado refleja la evolución del país: desde la expulsión de pueblos originarios hasta la esclavitud, la Guerra Civil, la Reconstrucción y las leyes de Jim Crow.

Un traje usado por el grupo racista Ku Klux Klan en el Museo de Historia de Mississippi, en Jackson, Mississippi, el 27 de marzo del 2026. (AP foto/Sophie Bates) Imagen Sophie Bates/AP

Este planteamiento contrasta con decisiones adoptadas a nivel federal desde 2025. Órdenes ejecutivas firmadas por Trump eliminaron programas de diversidad y promovieron una reinterpretación de la historia nacional menos centrada en la discriminación racial. Estas medidas derivaron en la modificación o retiro de exhibiciones en parques nacionales y museos, incluyendo contenidos relacionados con la esclavitud.

Historiadores y funcionarios locales han advertido que estas acciones constituyen un intento de reescribir el pasado para presentar una visión más favorable del país, minimizando episodios de violencia y desigualdad. La controversia ha abierto un debate nacional sobre el papel de las instituciones públicas en la construcción de la memoria histórica.