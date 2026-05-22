Inmigrantes indocumentados ICE detiene a hispano de 21 años en un tribunal de Nueva York pese a prohibición de un juez El lunes, el juez federal de Manhattan, P. Kevin Castel, dictaminó que los agentes del ICE ya no pueden realizar arrestos civiles en los tribunales de inmigración ubicados en 26 Federal Plaza, 201 Varick Street y 290 Broadway

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Un día después de que un juez prohibiera al ICE realizar arrestos en ciertos juzgados, salvo en circunstancias extremas, agentes de inmigración detuvieron a un joven hondureño de 21 años para liberarlo horas después.

La detención tuvo lugar en el número 26 de Federal Plaza, un tribunal de inmigración en la ciudad de Nueva York, y uno de los tres que hay en Manhattan que se encontraban allí por orden judicial.

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Arresto del ICE en el juzgado de Manhattan

Según el congresista Dan Goldman, el hombre, Vinely Alexander Castillo-Norales, fue detenido ayer a las afueras de la sala donde se celebraba su audiencia judicial.

El lunes, el juez federal de Manhattan, P. Kevin Castel, dictaminó que los agentes del ICE ya no pueden realizar arrestos civiles en los tribunales de inmigración ubicados en 26 Federal Plaza, 201 Varick Street y 290 Broadway. Según el New York Times, solo se permiten arrestos en circunstancias limitadas, como una amenaza a la seguridad nacional, un riesgo inminente de muerte o violencia, una amenaza de destrucción de pruebas o si se trata de una persecución en caliente en la que la seguridad pública está en riesgo.

En respuesta a la decisión, el Departamento de Seguridad Nacional escribió en X que está "seguro de que finalmente se nos dará la razón en este caso".

"Nada prohíbe arrestar a un delincuente dondequiera que lo encuentres."

Castillo-Norales fue puesto en libertad horas después de su detención, y Goldman se refirió al incidente como una "violación flagrante de una orden judicial emitida ayer que prohíbe las detenciones en los juzgados".

ICE defiende la medida

A pesar de su rápida liberación, las autoridades afirmaron que " ICE NO violó ninguna orden judicial", según un comunicado entregado al New York Times.

“Nada prohíbe arrestar a un delincuente dondequiera que lo encuentres, especialmente a los miembros de pandillas de inmigrantes ilegales.”

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En su respuesta, afirmaron que Castillo-Norales formaba parte de la pandilla callejera Bloods.

Un portavoz del New York Legal Assistance Group, el grupo legal que representa a Castillo-Norales, dijo que la liberación del hombre respaldaba su argumento de que su arresto violó la orden del juez.

"Es evidente que el DHS está actuando de forma oportunista, ya que el ICE lo liberó tras retenerlo solo unas horas. Arrestar a alguien con acusaciones infundadas socava el estado de derecho y podría tener un impacto duradero en las libertades civiles de todos", declaró Chloe Chik, portavoz del Grupo de Asistencia Legal de Nueva York.