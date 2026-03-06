Ice Desde Harvard a Columbia: Los casos de estudiantes detenidos en campus universitarios durante las redadas de ICE El caso de la detención de la azerbaiyana Elmina “Ellie” Aghayeva encendió las alarmas de la comunidad universitaria; y es que este no es un caso aislado. Te contamos de otros tres casos en donde las aulas de Columbia o Harvard no han detenido a los agentes de ICE en lo que va de este gobierno de Donald Trump.

¿Puede ICE mentir para entrar a su casa? Conozca sus derechos ante las nuevas tácticas de arresto

A base de presuntos engaños, el 26 de febrero de 2026 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) irrumpieron los dormitorios de la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York. En la operación, detuvieron a la estudiante azerbaiyana Elmina “Ellie” Aghayeva, un caso que encendió las alarmas de la comunidad universitaria; y es que este no es un caso aislado.

En lo que va de la administración de Donald Trump, en donde emprendió una campaña de deportación agresiva, los estudiantes inmigrantes de todas partes del mundo no han estado exentos a estas medidas.

En lo que va del segundo mandato de Trump, el Departamento de Estado ha revocado 8,000 visas de estudiante, según reportó la dependencia en enero pasado. Esto, bajo el alegato de haber participado en “encuentros con la policía estadounidense por actividades delictivas”.

En los últimos meses se han documentado al menos cuatro casos de detenciones de universitarios inmigrantes que han sido detenidos pese a estar inscritos en prestigiosas universidades de la Ivy League, con quien la administración de Donald Trump tiene una abierta confrontación.

Casos de universitarios inmigrantes detenidos:

Mahmoud Khalil, activista de la Universidad de Columbia

Mahmoud Khalil es un estudiante de posgrado y activista en la Universidad de Columbia que participó activamente en las protestas estudiantiles relacionadas con la guerra en Gaza.

Durante 2024 y 2025 se convirtió en uno de los principales mediadores entre los manifestantes y la administración universitaria. Su activismo lo colocó en el centro de la atención pública y política dentro del campus y fuera de él.

El 8 de marzo de 2025 agentes del ICE lo arrestaron en el edificio residencial donde vivía en Manhattan. Según registros judiciales, los agentes actuaron después de que el Departamento de Estado ordenara la revocación de su visa de estudiante.

Cuando se enteraron de que Khalil tenía residencia permanente en Estados Unidos, afirmaron que ese estatus también podría ser revocado.

Palestinian activist Mahmoud Khalil



Tras su arresto fue trasladado al centro de detención de LaSalle, en el estado de Luisiana. Allí permaneció durante más de tres meses mientras se desarrollaban los procedimientos legales relacionados con su posible deportación. Durante ese tiempo no fue acusado de ningún delito penal, pero el gobierno sostuvo que su presencia podía tener implicaciones para la política exterior de Estados Unidos.

El caso provocó una fuerte reacción pública. Organizaciones de derechos civiles, académicos y políticos argumentaron que su detención podía constituir una represalia contra la libertad de expresión y la participación en protestas estudiantiles. El debate se extendió a nivel nacional sobre el papel de las universidades y el alcance de las autoridades migratorias en los campus.

En junio de 2025 un juez federal ordenó su liberación bajo fianza después de determinar que no representaba un peligro para la comunidad ni riesgo de fuga. Khalil había pasado aproximadamente 104 días detenido y continuó enfrentando procedimientos migratorios mientras su caso seguía en los tribunales.

Mohsen Mahdawi de la Universidad de Columbia

Mohsen Mahdawi es un estudiante originario de Palestina, quien cursó sus estudios en la Universdaid de Columbia vivió durante varios años en Estados Unidos como residente permanente legal y era conocido en el campus por participar en actividades políticas relacionadas con el conflicto israelí-palestino.

El 14 de abril del año pasado, Mahdawi acudió a una oficina de inmigración en Vermont para asistir a una entrevista relacionada con su solicitud de ciudadanía estadounidense. Durante esa cita fue detenido por agentes de ICE y esposado al salir del edificio. El arresto sorprendió a sus abogados y a varios legisladores estatales que estaban al tanto de su proceso migratorio.

Rep. Becca Balint, D-Vt., accompanied by Palestinian born student activist Mohsen Mahdawi

Las autoridades migratorias señalaron que podían iniciar un proceso de deportación utilizando una disposición poco común de la ley migratoria que permite expulsar a una persona si se considera que su presencia podría afectar negativamente la política exterior de Estados Unidos. Sus abogados argumentaron que la detención era una represalia por su activismo político.

Tras su arresto, el equipo legal de Mahdawi presentó una petición judicial para exigir su liberación y evitar que fuera trasladado fuera del estado o deportado. Semanas después, un juez federal ordenó su liberación mientras continuaban los procedimientos migratorios.

Kseniia Petrova, científica de Harvard

Kseniia Petrova es una científica rusa e investigadora en Harvard Medical School. Llegó a Estados Unidos con una visa de intercambio para realizar investigación biomédica relacionada con genética y biología del desarrollo.

El 16 de febrero de 2025, Petrova fue detenida en el aeropuerto Logan de Boston cuando regresaba de un viaje a Francia, y acusada por algo muy distinto a su situación migratoria, la acusaron de contrabandear material biológico.

Kseniia Petrova, 30, smiles after being released on bail from federal custody



Durante la inspección aduanera, las autoridades descubrieron que llevaba muestras de embriones de rana destinadas a investigación científica que no habían sido declaradas en los formularios de aduana. Después del incidente, las autoridades cancelaron su visa y la transfirieron a custodia de ICE.

Kseniia Petrova fue enviada a un centro de detención en Luisiana mientras se analizaba su situación migratoria y un posible proceso penal por contrabando de material biológico.

Sus abogados argumentaron que se trataba de un error administrativo que normalmente se resolvería con una multa; sin embargo, su comunidad de científicos y académicos señalaron que la respuesta de las autoridades era desproporcionada.

En mayo de 2025 un juez federal determinó que su detención migratoria no estaba suficientemente justificada y ordenó su liberación bajo fianza. Aunque salió de la custodia de ICE, el caso por el material científico continuó en tribunales.

Elmina “Ellie” Aghayeva influencer de Columbia

Elmina “Ellie” Aghayeva, originaria de Azerbaiyán, cursaba el último año de estudios en la Universidad de Columbia en donde estudia neurociencia y ciencias políticas. También es conocida en redes sociales por compartir contenido sobre su vida como estudiante universitaria.

El 26 de febrero de 2026 agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional y de ICE ingresaron a su residencia universitaria en la Universidad de Columbia en Nueva York.

Según autoridades universitarias, los agentes habrían dicho que buscaban a una persona desaparecida para obtener acceso al edificio, lo que posteriormente generó controversia sobre la legalidad del procedimiento, aunque hay estados en los que agentes de ICE tienen permitido mentir sobre los cargos de sus para realizar detenciones.

Una vez dentro del edificio, los agentes detuvieron a Aghayeva y la trasladaron a custodia federal. El Departamento de Seguridad Nacional indicó que su visa de estudiante había sido cancelada años antes por no asistir a clases, motivo por el cual iniciaron un proceso de deportación.

La detención provocó protestas entre estudiantes y profesores, así como críticas de autoridades estatales y locales. Funcionarios universitarios señalaron que las fuerzas federales deben presentar una orden judicial para ingresar a áreas privadas del campus, lo que en este caso habría generado dudas legales sobre el procedimiento.

Horas después de su arresto, Aghayeva fue liberada mientras esperaba una audiencia judicial relacionada con su situación migratoria. Incluso el alcalde de Nueva York, Zohan Mamdani intervino en el caso.

Estos episodios han encendido las alarmas y generado un debate nacional sobre la presencia de agentes migratorios en campus universitarios y la protección legal de estudiantes internacionales con visas para estudiar.