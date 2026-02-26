Ice ¿Qué pasó en la Universidad de Columbia tras la detención de una estudiante por ICE? Agentes de ICE detuvieron a una estudiante identificada como "Ellie" Aghayeva, originaria de Azerbaiyán, pero la actuación de los agentes ha generado controversia por múltiples razones, entre ellas, acusaciones de haber ingresado al campus con engaños.

Las redadas de los agentes del Servicio de Inmigración y Control Migratorio ( ICE) continúan generando polémica. Ahora, la detención de una estudiante originaria de Azerbaiyán en la Universidad de Columbia, ubicada en la ciudad de Nueva York, encendió las alarmas en los Estados Unidos.

La madrugada de este jueves 26 de febrero, agentes de inmigración ingresaron en su residencia en el campus para detenerla.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó los hechos. Indicó que agentes federales arrestaron a Elmina Aghayeva, debido a que su visa de estudiante había sido cancelada desde 2016 “por no asistir a clases”.

¿Agentes de ICE se disfrazaron de policías?

De acuerdo con declaraciones de la presidenta interina de la Universidad de Columbia, Claire Shipman, los agentes federales ingresaron a la residencia universitaria cerca de las 6:30 de la mañana para detener a la estudiante. Sin embargo, los acusó de realizar declaraciones falsas al decir que estaban en busca de una persona que había sido reportada como desaparecida.

Entendemos en este momento que los agentes federales hicieron declaraciones falsas para poder ingresar al edificio y buscar a una ‘persona desaparecida’. Claire Shipman, presidenta interina de la Universidad de Columbia en un correo electrónico.



Momentos después de la declaración de Columbia, el presidente del distrito de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, escribió en redes sociales que “los agentes de ICE se hicieron pasar por el Departamento de Policía de Nueva York con insignias falsas y un boletín de personas desaparecidas falso para una niña de 5 años”.

Engañaron deliberadamente a la seguridad del campus para entrar al apartamento del estudiante. El nivel de violaciones de derechos civiles que se cometieron es alarmante. Presidente del distrito de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal



El Departamento de Seguridad Nacional justificó los hechos. Aseguró que Elmina “Ellie” Aghayeva no contaba con visa vigente desde hace 10 años; además, indicó que la administradora del edificio, ubicado en Manhattan, así como la compañera de habitación de la joven azerbaiyana les permitieron ingresar al apartamento.

Mamdani habla con Trump tras detención de la joven

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo el jueves que durante una llamada telefónica con el presidente Donald Trump, este le había asegurado que la estudiante de la Universidad de Columbia sería liberada de inmediato.

En nuestra reunión anterior, compartí mi preocupación por la estudiante de Columbia Elmina Aghayeva, quien fue detenida por el ICE esta mañana. Me acaba de informar que será liberada de forma inminente. Alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani

Just got off the phone with President Trump.



In our meeting earlier, I shared my concerns about Columbia student Elmina Aghayeva, who was detained by ICE this morning.



He has just informed me that she will be released imminently. https://t.co/rvmTWpq83r — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) February 26, 2026



Por la tarde de este jueves, la estudiante Ellie Aghayeva fue liberada del centro de detención del bajo Manhattan. A través de sus redes sociales, la joven publicó una historia en el que declaró a sus seguidores: “Acabo de salir hace un rato. Estoy sana y salva”.

¿Quién es Ellie Aghayeva?

De acuerdo con el medio NPR, la joven Elmina Aghayeva, conocida en su círculo cercano como "Ellie", es estudiante internacional, quien cursa el último año de la carrera de Neurociencia y Ciencias Políticas.

Es creadora de contenido y comparte historias en Instagram sobre sus vivencias como estudiante inmigrante de la Universidad de Columbia, con una audiencia de más de 100 mil seguidores.

Incluso fue ella quien alertó en su red social que había sido arrestada y pidió ayuda: “El Departamento de Seguridad Nacional me arrestó ilegalmente. Por favor, ayúdenme”, dijo. Lo que encendió las alarmas de sus compañeros y amigos de la universidad.

The University is relieved and thrilled that our student, Ellie, has been released from detainment. We will share additional details this evening. Resources to support our community can be found here: https://t.co/dSH3CbOkcd pic.twitter.com/CoEi4Zwiw5 — Columbia University (@Columbia) February 26, 2026



