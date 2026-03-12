Israel y Emiratos Árabes activan alertas ante el lanzamiento de misiles y drones iraníes
Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron sobre la detección del lanzamiento de misiles desde Irán hacia el territorio israelí, mientras que el Ministerio de Defensa de los Emiratos también alertó a la ciudadanía ante los ataques desde Teherán.
Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron sobre la detección del lanzamiento de misiles desde Irán hacia el territorio israelí, por lo que pidieron a los ciudadanos resguardarse en áreas protegidas y permanecer hasta nuevo aviso.
Pocos minutos después de las 4:00 de la mañana, tiempo local, la Defensa informó que las autoridades estaban trabajando para interceptar la amenaza desde Teherán.
En tanto que el Comando del Frente Nacional había distribuido alertas a los teléfonos móviles de los residentes de las zonas afectadas por las amenazas de Irán, por lo que pidió actuar de acuerdo con las indicaciones.
צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 12, 2026
מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים.
הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות - הן מצילות חיים.
יש להיכנס למרחבים…
"Debes ingresar a las áreas protegidas al recibir la alerta y permanecer allí hasta nuevo aviso. Solo se podrá salir del área protegida tras recibir instrucciones explícitas. Deben seguir actuando según las instrucciones del Comando del Frente Interior", indicó Israel.
Emiratos Árabes Unidos en alerta
Por su parte, el Ministerio de Defensa de EAU informó sobre la defensa aérea ante las amenazas de misiles balísticos y drones lanzados desde Irán, los cuales fueron interceptados.
El Ministerio de Defensa confirma que los sonidos escuchados en varias partes del país son el resultado de sistemas de defensa aérea que interceptan misiles balísticos y aviones de combate que interceptan drones y cruceros.Ministerio de Defensa de EAU
تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 12, 2026
pic.twitter.com/gDtVqS5mbJ
Esto ocurre en medio de la escalada de la guerra Irán contra los Emiratos Árabes, con ataques iraníes que han causado 6 muertos y 122 heridos hasta ahora, según reportes de Al Jazeera.
No obstante, la mayoría de los proyectiles enviados desde Teherán, incluidos 117 drones y 16 misiles han sido derribados.
