Irán

Tensión en Medio Oriente: Dron impacta contra edificio en lujosa zona de Dubái Creek

En videos que circulan en medios y redes sociales se puede ver el incendio que provocó el artefacto en una torre de lujo ubicada en la zona del puerto de Dubái Creek. Autoridades competentes ya se encuentran en la zona.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video Guerra Medio Oriente día 12: Sirenas alertan en Tel Aviv, misiles son interceptados durante la madrugada

La oficina de prensa de Dubái confirmó este miércoles 11 de marzo que un dron se impactó contra un edificio en la zona del puerto de Dubái Creek, provocando un incendio y la evacuación de la torre.

Esto ocurre en medio de las tensiones con Irán, que en su refriega ha lanzado varios ataques en contra de aliados de Israel y Estados Unidos, aunque la autoridad no ha confirmado que el artefacto proviniera de Teherán.

Las autoridades competentes de Dubái están lidiando actualmente con un incidente en el que un dron se estrelló contra un edificio en la zona del puerto de Dubái Creek.
Oficina de Prensa de Dubái

En videos que circulan en medios y redes sociales se puede ver el incendio que provocó el artefacto en una torre de lujo ubicada en la zona del puerto de Dubái Creek.

Horas después, los bomberos lograron extinguir el incendio en la torre en el puerto de Dubái Creek la madrugada del jueves.

La oficina de prensa reportó que las autoridades habían controlado completamente el incendio y que no habían reportado ningún herido.

Todos los residentes se encuentran a salvo. No se han reportado heridos.
Oficina de Medios de Dubái

La agencia AP señaló que se trató de un ataque con un dron iraní, el cual impactó en la torre Address Creek Harbour 2 en el vecindario.

Una imagen publicada por las autoridades parecía mostrar daños en dos unidades del edificio.

Otro ataque con drones

Asimismo, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó que derribó drones en el este del reino, incluido al menos uno que intentaba atacar su campo petrolífero de Shaybah en el desierto de Empty Quarter.


