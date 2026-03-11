Irán Trump habla de Irán: 'Hemos ganado; en 11 días destruimos su territorio y fuerza aérea' El presidente Trump aseguró que Estados Unidos no va a retirarse de Irán hast que "hayan terminado el trabajo", y es que aseguró que hasta el momento, han reducido el 90% de sus fuerzas militares y su potencial nuclear.

Video "Tenemos que terminarlo": Donald Trump habla sobre la guerra con Irán desde Kentucky

El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos “ha ganado” la guerra en contra de Irán y que en un lapso de 11 días logró “destruir” las fuerzas iraníes. Sin embargo, señaló que aún deben terminar el trabajo.

Desde Kentucky, el mandatario habló sobre los ataques a Irán para destruir su fuerza militar y sus planes nucleares bajo la operación Furia Épica: “Es un gran nombre”, dijo, pero al mismo tiempo aseguró que Estados Unidos logró eliminar toda su fuerza aérea.

Furia Épica es un gran nombre. Ya hemos ganado, y no me gusta adelantarme pero ganamos. En la primera hora ya habíamos terminado Donald Trump, presidente de EEUU



Trump aseguró que Estados Unidos no se retirará de Irán hasta que hayan terminado el trabajo, que en 11 días, añadió, el Ejército estadounidense logró destruir ese territorio y desaparecer a toda su fuerza aérea.

No queremos irnos antes, ¿verdad? Tenemos que terminar el trabajo, ¿verdad? Nuestro ejército ha destruido Irán. Su Fuerza Aérea ha desaparecido, totalmente desaparecida. Eso tomó casi tres horas. Donald Trump, presidente de EEUU



Donald Trump sostuvo que, a más de 11 días del primer bombardeo a Teherán, Estados Unidos logró destruir el equipo antiaéreo iraní, así como la disminución de sus fuerzas en un 90%, así como el 85% de sus drones.

Video Donald Trump habla desde Kentucky sobre economía, Irán y petróleo; esto dijo el presidente hoy

Además, señaló que se ha logrado destruir la fábrica de armas iraníes, incluido su potencial nuclear.

La Operación Martillo de Medianoche, donde aniquilamos por completo el potencial de Irán. No tienen potencial nuclear Donald Trump, presidente de EEUU



Dijo que el pasado 28 de febrero, en que se dio el primer bombardeo a Teherán y se eliminó al líder supremo iraní, ayatolá Alí Jamanei , se logró “deshacerse” de gente muy "malvada”.

Hicimos una excursión... un pequeño viaje para deshacernos de gente muy malvada" que intentaba "apoderarse de todo Oriente Medio. Donald Trump, presidente de EEUU

Un desmayo inesperado

Una persona del público que acompañaba al presidente Donald Trump en Kentucky se desmayó durante el discurso del mandatario, lo que obligó a detener el evento por breves momentos.

"¿Hay un médico acá? "Tómese su tiempo, por favor", expresó Trump, quien al momento del incidente criticaba al expresidente demócrata Joe Biden por lucir supuestamente desorientado durante varios momentos de su presidencia.

Se trató de una mujer de la tercera edad, quien fue auxiliada por paramédicos. Minutos después logró incorporarse y fue retirada del lugar.