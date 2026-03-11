Guerra ¿Irán atacará California? Esto dice información del FBI sobre la guerra La alerta se da luego de la ofensiva que lanzaron Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní.

La Oficina Federal de Investigaciones ( FBI) advirtió a los departamentos de policía de California que Irán podría tomar represalias por los ataques estadounidenses lanzando drones contra la costa oeste del país.

Así lo dio a conocer ABC News, medio que citó una alerta que revisó.

¿Qué dice la alerta del FBI sobre la posibilidad de ataque de Irán en California?

"Recientemente hemos obtenido información según la cual, a principios de febrero de 2026, Irán supuestamente aspiraba a llevar a cabo un ataque sorpresa utilizando vehículos aéreos no tripulados desde un buque no identificado frente a las costas de los Estados Unidos, concretamente contra objetivos no especificados en California, en caso de que los Estados Unidos lanzaran ataques contra Irán", según la alerta distribuida a finales de febrero que cita el reporte.

"No disponemos de información adicional sobre el momento, el método, el objetivo o los autores de este supuesto ataque", detalla la alerta dada a conocer.

De acuerdo con el medio, una portavoz de la oficina del FBI en Los Ángeles se negó a hacer comentarios sobre la alerta del posible ataque de Irán.

Al mismo tiempo, señaló que La Casa Blanca tampoco respondió a una solicitud de comentarios.

Noticia en desarrollo...