'EEUU primero': gobierno de Trump anuncia una subida de $100 a la entrada de extranjeros a parques nacionales

A partir de 2026, los millones de extranjeros que visitan cada año los parques nacionales de Estados Unidos deberán pagar $100 dólares más que lo que pagaban hasta ahora en su entrada invidivual a algunos de ellos y quedarán excluidos de los días de entrada gratuita, según dio a conocer el martes el Servicio de Parques Nacionales, que pertenece al Departamento de Interior.

El anuncio de las “políticas de precios de entrada de Estados Unidos Primero” se produce en momentos en que los parques nacionales del país lidian con la presión de una importante reducción de personal y recortes presupuestarios, mientras se recuperan además del daño causado por el reciente cierre del gobierno y la significativa pérdida de ingresos durante ese periodo.

Como parte de los cambios, que están programados para entrar en vigor a partir del 1 de enero, el precio del pase anual para turistas extranjeros aumentará a 250 dólares, más de tres veces su precio actual, mientras que para los residentes de Estados Unidos el costo permanecerá en 80 dólares, según el comunicado del departamento.

Los no residentes en Estados Unidos que compren un pase anual no estarán sujetos al recargo de 100 dólares para entrar a los parques de la lista, pero esa tarifa aplicará a todos los demás visitantes extranjeros.

Además, el departamento anunció la creación de los "días patrióticos sin tarifa", gratuitos solo para los residentes, que incluirían el Día del Presidente, el Día de los Veteranos y el cumpleaños de Trump, que coincide con la observancia anual del Día de la Bandera.

El Secretario del Interior, Doug Burgum, publicó en la red social X que los cambios aseguran que los contribuyentes estadounidenses que apoyan al servicio de parques “sigan disfrutando de un acceso asequible, mientras que los visitantes extranjeros contribuyen con un precio justo para mantener y mejorar nuestros parques para las futuras generaciones”.

Un tuit de la Casa Blanca que detalla el aumento de los precios concluye con la frase "¡Primero los estadounidenses!".

El presidente Donald Trump había firmado una orden ejecutiva en julio en la que señalaba que los parques debían aumentar los precios de entrada para los turistas extranjeros.

“Hay mucho que analizar en este anuncio, incluidas muchas preguntas sobre su implementación, todas las cuales planteará la NPCA al Departamento del Interior”, informó Kati Schmidt, portavoz de la Asociación de Conservación de Parques Nacionales (NPCA por sus iniciales en inglés).

¿Qué parques nacionales se verán afectados por la subida de precios para extranjeros?

El cambio de precios afectará a 11 parques nacionales, incluidos el Gran Cañón, Yellowstone y Yosemite, según el Departamento del Interior de Estados Unidos.

Esta es la lista completa:

Acadia National Park (Maine)

Bryce Canyon National Park (Utah)

Everglades National Park (Florida)

Glacier National Park (Montana)

Grand Canyon National Park (Arizona)

Grand Teton National Park (Wyoming)

Rocky Mountain National Park (Colorado)

Sequoia & Kings Canyon National Parks (California)

Yellowstone National Park (Wyoming / Montana / Idaho)

Yosemite National Park (California)

Zion National Park (Utah)

El temido impacto en el turismo

Considerados durante mucho tiempo como una joya del turismo estadounidense, los 63 parques nacionales oficialmente designados reciben cientos de millones de visitantes al año. Fueron casi 332 millones en 2024, según el Servicio de Parques Nacionales.

Sin embargo, la subida actual llega en un momento en que muchos turistas internacionales están optando por no viajar a EEUU, ante las políticas migratorias del gobierno de Trump. En especial los canadienses, que históricamente han sido uno de los principales bloques turísticos en el país vecino, y ahora han optado por boicotear muchos destinos estadounidenses, dada la guerra comercial de Trump con Canadá y sus ofensivos comentarios que insisten en que ese país debería convertirse en el estado 51 de la Unión.

Por el momento, no está claro qué impacto tendrá esta considerable subida de precios en el número de visitantes a los parques nacionales.

Jonathan Farrington, el director ejecutivo de la Oficina de Turismo de Yosemite del condado Mariposa dijo a The Washington Post que el condado depende en gran medida del turismo internacional, que representa el 25 % de las visitas al parque. La mitad de los empleos locales están ligados a la industria turística.

Farrington advirtió que el aumento de tarifas en parques nacionales como Yosemite podría desalentar a los turistas internacionales y dañar así la economía rural y a los pequeños negocios que dependen de los visitantes extranjeros.

Con información de AP, AFP y otros.

