Donald Trump

Trump dice que no asistirá al Super Bowl y que está "en contra" de Bad Bunny y Green Day

El presidente de Estados Unidos dice que está en contra de Bad Bunny y Green Day

Por:Univision
Video Trump cuestiona el calentamiento global ante la histórica ola de frío que azota a 40 estados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no asistirá al Super Bowl que se celebrará en febrero y que está "en contra" del cantante Bad Bunny y el grupo Green Day.

A través de una entrevista en el The New York Post, el mandatario estadounidense mencionó que era una pésima decisión haber escogido a esos artistas: “Lo único que hacen es sembrar odio” Terrible".

“Me han recibido muy bien en el Super Bowl. Les caigo bien", dijo.

Green Day y Bad Bunny están en contra de Trump

Cabe resaltar que el puertorriqueño siempre ha sido claro en que no le agradan las políticas antimigrantes del presidente de los Estados Unidos.

En el caso del vocalista, Billie Joe Armstrong ha mostrado estar del lado de las manifestaciones que se han estado haciendo en Minneapolis.

Sin embargo, Trump mencionó que esa no es la verdadera razón por la que no asistirá al partido del 8 de febrero, sino que le queda muy lejos y que si estuviera más cerca, sí iría.

¿Qué ocurre en Minneapolis?

Este viernes 23 de enero, a pesar de que la temperatura fue de -10°F, eso no impidió que miles de personas se manifestaran por las calles del centro de Minneapolis en contra de la actuación de los agentes federales enviados por el gobierno de Donald Trump.

Muere persona baleada por agentes federales en Minnesota

Agentes federales de inmigración dispararon y mataron a un hombre este sábado 24 de enero en Minneapolis, atrayendo a cientos de manifestantes en una ciudad ya sacudida por otro tiroteo fatal semanas antes.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, informó a AP en un mensaje de texto que la persona tenía un arma de fuego con dos cargadores y que la situación estaba "en evolución". El Departamento de Seguridad Nacional también distribuyó la foto de una pistola que, según afirmaron, portaba la persona baleada.


