¿Te pueden detener por tu idioma o trabajo? Corte Suprema abre la puerta a más redadas de ICE en LA

Lee Stinton, un peluquero de 45 años originario de Irlanda del Norte, vivió un episodio insólito cuando fue detenido en Florida por agentes de inmigración solo por, según su testimonio, "parecer mexicano".

Un agente Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvo en la calle en junio y a pesar de explicar que era originario de Irlanda del Norte, Stinton fue arrestado y enviado a un centro de detención migratoria. Finalmente, fue deportado al Reino Unido y posteriormente viajó a Irlanda del Norte.

Recientes operativos de ICE bajo la administración de Donald Trump han generado denuncias de perfil racial , como el caso de Stinton. Grupos de derechos humanos y autoridades locales critican que estas prácticas afectan incluso a ciudadanos estadounidenses.

El arresto de Lee Stinton y las condiciones en el centro de detención

Stinton, originario de Lisburn, Irlanda del Norte, fue detenido el 12 de junio mientras se dirigía al trabajo en Key West, Florida. Según lo dijo al Belfast Telegraph, un agente de ICE lo detuvo y le dijo “pareces mexicano” y, pese a explicar su origen irlandés, fue esposado y arrestado.

Durante el arresto, según su testimonio, el oficial examinó la pantalla de bloqueo de su teléfono, que mostraba su foto junto a su pareja, DeVaun Davis, y comentó: “Él parece haitiano. Esto podría ser una detención dos por uno”.

Posteriormente, el hombre fue llevado al Centro de Detención Krome, una instalación cercana a Miami donde permaneció por aproximadamente un mes. Allí fue recluido en una celda de concreto diseñada para una decena de personas, pero que albergaba a más de 100.

Stinton dijo a The Northern Irish que las condiciones eran precarias y que había acceso limitado a comida y duchas, además de que la atención médica era negada sistemáticamente a muchos detenidos.

Además, el peluquero acusó que le fueron removidos piercings subdérmicos sin su consentimiento mientras estaba esposado a una cama.

Después de cerca de un mes detenido, Stinton fue deportado a Londres sin que se realizaran arreglos para su viaje posterior a Irlanda del Norte, a donde arribó el pasado 12 de julio.

Cuál era el estatus migratorio de Lee Stinton

Stinton llegó a Estados Unidos en 2018 con una visa de trabajo y viaje, originalmente casado con un ciudadano estadounidense. Sin embargo, según un reporte del Florida Keys Weekly, tras denuncias de violencia doméstica contra su exesposo, Stinton solicitó protección bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), que le permitió continuar procesos migratorios y obtener autorización laboral.

“Lee estaba haciendo todos los trámites correctamente y presentando toda la documentación”, dijo su pareja al Florida Keys Weekly. “Hace pocos meses lo había llevado a una audiencia de inmigración en Miami. Las cosas seguían su curso”.

Sin embargo, Davis explicó que cuando el matrimonio de Stinton terminó su visa de trabajo y viaje expiró.

“Había excedido su visa hace siete años, y eso es lo que ICE usa para detenerlo”, explicó Davis. “No entendemos, porque en esos siete años el gobierno federal nunca lo utilizó contra él, y permitió que siguiera con el proceso para obtener la green card. No tiene ni una multa de estacionamiento, ha pagado impuestos y no tiene arrestos”.

“Pasé por las experiencias más injustas y crueles”, dice Stinton

A principios de este mes, Sinton compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que habló de su experiencia . “La espera finalmente terminó. Por primera vez en mucho tiempo, siento que parte del peso comienza a levantarse de mis hombros. Pasé por una de las experiencias más injustas y crueles bajo la administración de Trump, y me ha cambiado para siempre”, dijo.

Stinton enfatizó que su proceso de sanación requerirá años de terapia y trabajo personal, pero que espera que su “historia no solo aclare las cosas, sino que sirva de luz para quienes estén pasando por algo similar y atravesando su propia oscuridad. Sepan que les creemos y que no están solos”.

Este caso ocurrió en un contexto de fuertes campañas de ICE en Florida, que en mayo anunció más de 1,100 arrestos en una sola semana , enfatizando la persecución de delitos criminales. No obstante, testimonios como el de Stinton evidencian la detención de personas sin antecedentes penales.

