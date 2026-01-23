Noticias

¿Por qué canceló Renée Fleming sus conciertos en el Centro Kennedy?

La soprano Renée Fleming canceló dos presentaciones que tenía programadas para los días 29 y 30 de mayo de este año en el Kennedy Center; así lo anunció el centro cultural a través de su sitio web.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
Video El momento en que Trump y Melania reciben aplausos y abucheos en el Kennedy Center

La soprano Renée Fleming canceló este viernes 23 de enero de 2026 dos presentaciones que tenía programadas para los días 29 y 30 de mayo de este año en el Kennedy Center, ubicado en Washington.

Esto ocurre semanas después de que la nueva junta directiva del auditorio votó a favor de que el lugar fuera rebautizado como Trump-Kennedy Center, aunque el centro afirmó que se trató de un conflicto de agenda.

De acuerdo con AP, esta decisión no sorprende debido a que la soprano ganadora del Grammy renunció el año pasado su cargo de Asesora Artística General, alegando la salida forzada del presidente del Centro Kennedy, David Rubenstein, y de su presidenta, Deborah Rutter.

¿Qué pasará tras la cancelación de Renée Fleming?

“Un nuevo solista y repertorio serán anunciados en una fecha posterior, y el resto del programa permanece sin cambios”, señaló el centro cultural y a través de un comunicado publicado en su sitio web.

Según la agencia, la soprano Fleming no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Otros artistas como Lin-Manuel Miranda, Bela Fleck e Issa Rae están entre los múltiples casos que han cancelado eventos en el Centro Kennedy, que ha sido parte del ataque más amplio de Trump a lo que él llama la cultura “woke”.

Además, a inicios del mes de enero de este 2026, la Ópera Nacional de Washington anunció que rompería lazos con el Centro Kennedy, donde había actuado desde 1971.

