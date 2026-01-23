Noticias ¿Por qué canceló Renée Fleming sus conciertos en el Centro Kennedy? La soprano Renée Fleming canceló dos presentaciones que tenía programadas para los días 29 y 30 de mayo de este año en el Kennedy Center; así lo anunció el centro cultural a través de su sitio web.

Video El momento en que Trump y Melania reciben aplausos y abucheos en el Kennedy Center

La soprano Renée Fleming canceló este viernes 23 de enero de 2026 dos presentaciones que tenía programadas para los días 29 y 30 de mayo de este año en el Kennedy Center, ubicado en Washington.

Esto ocurre semanas después de que la nueva junta directiva del auditorio votó a favor de que el lugar fuera rebautizado como Trump-Kennedy Center, aunque el centro afirmó que se trató de un conflicto de agenda.

Today, we proudly unveil the updated exterior designation—honoring the leadership of President Donald J. Trump and the enduring legacy of John F. Kennedy. 🇺🇸



The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts pic.twitter.com/ALEE59pkZ9 — The Trump Kennedy Center (@kencen) December 19, 2025

De acuerdo con AP, esta decisión no sorprende debido a que la soprano ganadora del Grammy renunció el año pasado su cargo de Asesora Artística General, alegando la salida forzada del presidente del Centro Kennedy, David Rubenstein, y de su presidenta, Deborah Rutter.

PUBLICIDAD

¿Qué pasará tras la cancelación de Renée Fleming?

“Un nuevo solista y repertorio serán anunciados en una fecha posterior, y el resto del programa permanece sin cambios”, señaló el centro cultural y a través de un comunicado publicado en su sitio web.

Según la agencia, la soprano Fleming no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Otros artistas como Lin-Manuel Miranda, Bela Fleck e Issa Rae están entre los múltiples casos que han cancelado eventos en el Centro Kennedy, que ha sido parte del ataque más amplio de Trump a lo que él llama la cultura “woke”.

Además, a inicios del mes de enero de este 2026, la Ópera Nacional de Washington anunció que rompería lazos con el Centro Kennedy, donde había actuado desde 1971.

TLS