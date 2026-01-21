JD Vance JD Vance visita Minneapolis esta semana, mientras ventas de comercios se desploman por redadas El vicepresidente J.D. Vance tiene previsto visitar Minneapolis el jueves, mientras los comercios locales reportan pérdidas por redadas de ICE.

Video Voto de J.D. Vance frena resolución contra las acciones militares de Donald Trump

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, está programado para visitar Minneapolis este jueves, donde se reunirá con líderes locales y miembros de la comunidad en medio de la creciente tensión por las recientes operaciones de inmigración federal en Minnesota, mientras que se desploman las ventas de comercios locales por redadas de ICE.

Durante su visita, Vance sostendrá una mesa redonda con autoridades y dirigentes comunitarios y ofrecerá declaraciones enfocadas en “restaurar el orden y la seguridad” en la ciudad, en un contexto de protestas contra la presencia de agentes de inmigración y demandas legales presentadas por el estado.

PUBLICIDAD

Comercios reportan pérdidas por redadas de ICE

Los negocios en amplias zonas de Minneapolis se han visto afectados por la masiva operación migratoria de la administración del presidente Donald Trump, que ha provocado protestas.

Mientras el personal y los clientes se quedan en casa y los manifestantes atacan a los negocios que consideran que colaboran con las autoridades migratorias federales, innumerables tiendas han cerrado temporalmente, cancelado eventos o reducido su horario.

Algunos hoteles que albergaban a agentes federales de inmigración y fueron escenario de protestas han dejado de aceptar reservas por completo, mientras que Target Corp., con sede en Minneapolis, también ha sufrido protestas.

Y la presión económica no muestra señales de disminuir a medida que los planes para una huelga general prevista para el viernes en protesta por la ofensiva migratoria han cobrado impulso.

El estado de Minnesota y las Ciudades Gemelas alegaron impactos económicos devastadores en una demanda presentada este mes, en la que imploran a un juez federal que detenga las operaciones de inmigración.

La demanda afirma que algunos negocios han reportado caídas en sus ventas de hasta un 80%.

Un informe de octubre de la Reserva Federal de Minneapolis señaló indicadores económicos débiles incluso antes de que más de 2 mil agentes federales de inmigración comenzaran a llegar a Minneapolis y St. Paul.

PUBLICIDAD

Sin embargo, un informe de enero enfatizó que algunos negocios de Minnesota experimentaron una disminución en las ventas y una menor afluencia de clientes debido al "temor a las medidas migratorias".

Casi el 20 % de los negocios encuestados reportaron una menor cantidad de empleados, citando preocupaciones similares, informó Adam Duininck, director ejecutivo del Distrito de Mejoras del Centro de Minneapolis.

"Veo que afecta a todo el mundo, simplemente por los menores niveles de personas que viajan y gastan ingresos discrecionales" Adam Duininck



Incluso los ne gocios administrativos se han visto afectados, según Fred Haberman, cofundador y director ejecutivo de una pequeña empresa de marketing en Minneapolis.