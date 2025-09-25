American Airlines deberá pagar más de $11 millones a un pasajero que sufrió un derrame cerebral durante un vuelo

Video Familias de víctimas del choque entre helicóptero y avión en DC entablan demanda: las noticias del día

Un tribunal federal de California ordenó la semana pasada a American Airlines pagar más de 11 millones de dólares a un pasajero que sufrió un derrame cerebral durante un vuelo entre Miami y Madrid, tras determinar que la aerolínea actuó con negligencia al ignorar señales de alerta antes del despegue y no brindar atención médica adecuada durante el viaje.

El caso se remonta al noviembre de 2021, cuando Jesús Plasencia, un chef californiano de 67 años, abordó el vuelo AA68 con destino a la capital española. Mientras aún estaba en la puerta de embarque, Plasencia comenzó a mostrar síntomas preocupantes: hablaba de forma incoherente y perdió momentáneamente el control motriz.

Su esposa alertó de inmediato a los miembros de la tripulación sobre la situación, advirtiendo que algo andaba mal.

Según los documentos presentados en el juicio, el piloto fue informado de los síntomas, pero restó importancia al incidente e incluso “bromeó” con el pasajero, autorizando el despegue sin activar los protocolos médicos establecidos por la aerolínea.

Dichos protocolos incluyen contactar a un equipo médico en tierra y evaluar si el pasajero debe ser desembarcado para recibir atención urgente. La tripulación tampoco solicitó la asistencia de personal médico presente en la terminal ni detuvo el abordaje del vuelo.

¿Por qué American Airlines debe indemnizar al pasajero?

Una vez en el aire, sobre el Atlántico, Plasencia sufrió un derrame cerebral severo. A pesar de la gravedad de la situación, el personal de cabina no notificó de inmediato al piloto ni consideró desviar el avión a un aeropuerto más cercano. En su lugar, pidieron a otros pasajeros que lo vigilaran, lo que, según los abogados de la víctima, agravó el daño neurológico al retrasar la atención médica.

Al aterrizar en Madrid, Plasencia fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permaneció en estado crítico durante más de tres semanas antes de ser repatriado a Estados Unidos en una ambulancia aérea.

Las secuelas del derrame fueron devastadoras: el chef quedó con parálisis parcial, graves dificultades para hablar y escribir, y depende de cuidados médicos constantes, dice la demanda.

La familia demandó a American Airlines en octubre de 2023, argumentando que la aerolínea violó su deber de cuidado y actuó con negligencia, lo que contribuyó directamente a las consecuencias irreversibles del derrame.

Tras un juicio de seis días en un tribunal federal de San José, California, el jurado concluyó que la aerolínea era responsable bajo el Convenio de Montreal, tratado internacional que regula la responsabilidad de las aerolíneas en vuelos internacionales.

Inicialmente, los daños se estimaron en 13.28 millones de dólares, pero el jurado determinó que Plasencia tenía un 27.5 % de responsabilidad en el incidente, reduciendo el monto a 9.6 millones. Sin embargo, con intereses y otros ajustes, la cifra final asciende a 11.06 millones de dólares.

American Airlines declaró a Los Angeles Times tras el veredicto que “no está de acuerdo con la decisión del jurado” y que evalúa sus opciones legales, lo que podría incluir una apelación.

Por su parte, la familia Plasencia señaló que utilizará la compensación para adaptar su vivienda y cubrir los altos costos médicos derivados de la discapacidad permanente del chef.

