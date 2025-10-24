La inflación se aceleró en septiembre hasta el 3%, su nivel más alto desde enero

La inflación en Estados Unidos aumentó un 0.3% en septiembre, ligeramente por debajo del 0.4% registrado en agosto, según el reporte del Departamento de Estadísticas Laborales (BLS) publicado este viernes. En los últimos 12 meses, el Índice de Precios al Consumidor (CPI) subió 3.0%, mostrando una leve aceleración respecto al 2.9% anual de agosto. Se trata del mayor índice inflacionario interanual en lo que va del año.

El reporte de inflación, retrasado por el cierre de gobierno federal, muestra los datos de septiembre que se recopilaron antes de la suspensión temporal de fondos federales.

El mayor impulsor del alza mensual fue el aumento del 4.1% en los precios de la gasolina. Mientras los precios de los alimentos subieron en menor medida: 0.2% mensual, con incrementos del 0.3% en alimentos para consumo en el hogar y 0.1% en comidas fuera de casa. En el último año, los precios de energía crecieron 2.8%, los alimentos 3.1%, y la inflación subyacente también se situó en 3.0% interanual.

El informe sobre el índice de precios al consumidor se publica con más de una semana de retraso debido al cierre del gobierno, que ya se encuentra en su cuarta semana. La administración Trump convocó a algunos empleados del Departamento de Trabajo para que elaboraran las cifras, ya que se utilizan para establecer el ajuste anual por costo de vida para aproximadamente 70 millones de beneficiarios del Seguro Social.

El informe de inflación del viernes es el primer dato económico completo que se publica en más de tres semanas y llegará con un gran interés para Wall Street y los funcionarios de la Reserva Federal. La Fed están recortando su tasa de interés a corto plazo para impulsar la economía y la contratación, pero asumen ciertos riesgos al hacerlo porque la inflación aún se encuentra por encima de su objetivo del 2%.

La carne y otros precios que preocupan

Los problemas de asequibilidad y el costo de los bienes de primera necesidad están cobrando importancia política. La preocupación por el costo del alquiler y los alimentos ha jugado un papel clave en la carrera por la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Trump, quien ha reconocido que el aumento de los precios de los alimentos durante la presidencia de Joe Biden le ayudó a ganar las elecciones de 2024, ha estado considerando importar carne de res argentina para reducir los precios récord en Estados Unidos, lo que ha enfurecido a los ganaderos estadounidenses.

El costo de la carne molida de res se ha disparado a 6,32 dólares la libra, un récord, en parte debido a los aranceles a las importaciones de países como Brasil, que enfrenta un arancel del 50%. Años de sequía que han reducido el ganado también han elevado los precios.

Aunque la inflación ha caído drásticamente desde su máximo del 9,1% hace más de tres años, sigue siendo una gran preocupación para los consumidores. Aproximadamente la mitad de los estadounidenses afirma que el costo de los alimentos es una fuente importante de estrés, según una encuesta de agosto realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Y el Conference Board, un grupo de investigación empresarial, concluye que los consumidores siguen haciendo referencia a los precios y la inflación en sus respuestas a su encuesta mensual sobre la confianza del consumidor.

Aun así, la inflación no ha aumentado tanto como muchos economistas temían cuando Trump anunció por primera vez un paquete de aranceles a las importaciones. Muchos economistas, así como algunos funcionarios de la Reserva Federal, prevén que los aranceles generen un aumento único (no sostenido) en los precios que desaparecerá a principios del próximo año.

Al mismo tiempo, argumentan que la inflación, excluyendo los aranceles, se está desacelerando: el aumento de los precios de los alquileres, por ejemplo, está disminuyendo en promedio a nivel nacional. Sin embargo, Trump está imponiendo aranceles de forma continua que podrían elevar los precios de forma más sostenida.

El impacto de los aranceles es una cadena de consecuencias

Por ejemplo, la administración Trump está investigando la posibilidad de imponer aranceles del 100 % a las importaciones procedentes de Nicaragua por presuntas violaciones de derechos humanos. La perspectiva de aranceles tan elevados es un dolor de cabeza para Dan Rattigan, cofundador de la empresa chocolatera premium French Broad, con sede en Asheville, Carolina del Norte.

"Hemos estado asumiendo algunos costos adicionales significativos", declaró Rattigan. Estados Unidos apenas produce cacao, por lo que su empresa lo importa de Nicaragua, República Dominicana y Uganda. Las importaciones de Nicaragua estaban libres de aranceles gracias a un acuerdo comercial con Estados Unidos, pero ahora se enfrentan a un impuesto de importación del 18%.

Los precios del cacao se han más que duplicado en los últimos dos años debido al mal tiempo y las plagas en África Occidental, que produce más del 70% del cacao mundial. Los aranceles suponen un golpe adicional. Rattigan también está pagando más por las almendras, las avellanas y los equipos para elaborar chocolate procedentes de Italia, país que también se ha visto afectado por aranceles.

French Broad subió ligeramente sus precios a principios de este año y no tiene previsto volver a hacerlo. Pero después de las vacaciones de invierno, "todo está perdido... en un clima empresarial muy impredecible", declaró Rattigan.

