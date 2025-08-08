La polémica por el episodio de South Park que se burla de Kristi Noem y la representa matando perros

En una entrevista en el podcast de Glenn Beck el jueves, Noem calificó de “perezosa” y “insignificante” la burla centrada en su apariencia y en el episodio donde se la muestra disparando perros, en referencia a su confesión de haber matado a la mascota de su familia.

Aclaró que, aunque no vio el episodio, le molestó que la crítica se enfocara en aspectos triviales y no en su trabajo, señalando que “solo los liberales y extremistas hacen eso”.

El capítulo de South Park la retrata de forma satírica como una figura marcada por excesos de botox, y como jefa de un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que realizan redadas contra inmigrantes, disparando perros en escenas visiblemente exageradas.

Las reacciones de Noem y del Departamento de Seguridad Nacional

Durante su entrevista con Glenn Beck, Noem dijo que estaba ocupada “revisando números de presupuesto” y que no había visto el episodio, pero también expresó su molestia porque las críticas se centran en aspectos superficiales, como su apariencia y no en cuestionamientos profesionales.

"Es una obviedad, pero es tan perezoso burlarse de las mujeres por su apariencia. Solo los liberales y los extremistas lo hacen", le dijo Noem a Beck. "Si quisieran criticar mi trabajo, adelante, pero claramente no pueden. Simplemente, eligen algo tan insignificante como eso".

La respuesta de Noem se dio luego de que South Park publicó en X (antes Twitter) el martes un avance de su próximo episodio, con una animación de Noem, quien aparece apuntando con un arma al aire, con un chaleco de ICE y posando frente a fotógrafos.

Ante esto, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) compartió en redes sociales una imagen del avance del episodio que mostraba a agentes de ICE entrando en South Park junto para promover su campaña de reclutamiento.

A ese mensaje el show respondió en su cuenta de X: "Espera, ¿entonces SÍ somos relevantes?". El texto hacía referencia a un comunicado de la Casa Blanca tras el estreno de la temporada 27, que incluía una dura crítica al presidente.

Este viernes, Noem compartió una captura de pantalla del episodio de South Park en redes sociales en la que aparece ella junto con el enlace a la web de reclutamiento de ICE. El DHS lo replicó después junto con el mensaje: “Las deportaciones continuarán”.

El episodio de South Park que molestó a Noem

“Got A Nut” es el segundo episodio de la temporada 27 de South Park. La trama sigue al consejero escolar Mr. Mackey, quien pierde su empleo debido a recortes presupuestarios y decide unirse a ICE, agencia bajo la supervisión directa de Noem.

El episodio satiriza las prácticas de ICE con operativos que incluyen la detención de asistentes a un espectáculo de Dora la Exploradora y escenas absurdas hasta en el cielo.

La figura de Noem aparece disparando indiscriminadamente a perros, una referencia a su autobiografía de 2024 “No hay vuelta atrás”, en la que relata haber matado a su perro porque arruinó una cacería.

La caricatura de la funcionaria aparece con un maquillaje exagerado y con un rostro que se derrite y que tiene que ser reparado por maquilladores.

La entrega no solo critica a Noem, sino que también se ríe de otros personajes como el presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance.

A diferencia de Noem, el vicepresidente reaccionó con humor a la parodia de la serie de Comedy Central, que lo presentaba como un sirviente de Trump. "Bueno, por fin lo logré", escribió Vance en X el jueves.

