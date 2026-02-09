Noticias Noem anuncia fallo que permite quitar protección temporal a inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal La secretaria de Seguridad Nacional celebró el fallo del Noveno Circuito que avala retirar el TPS a inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal en el país.

Video Secretaria Kristi Noem encabeza operativos de ICE en Phoenix

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció este lunes 9 de febrero 2026, un fallo judicial que la respalda para retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal.

La funcionaria celebró la determinación del Noveno Circuito como "una victoria para el Estado de derecho" y acusó que en el gobierno de Joe Biden se utilizó el TPS para permitir el ingreso de "terroristas violentos" a Estados Unidos.

Una victoria para el Estado de Derecho y una reivindicación de la Constitución de los Estados Unidos. Bajo la administración anterior, se abusó del Estatus de Protección Temporal para permitir la entrada a nuestra nación de terroristas violentos, criminales y amenazas a la seguridad nacional

Este lunes, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito emitió una orden de seis páginas que suspende temporalmente la resolución de Trina Thompson, jueza federal del Distrito Norte de California, quien en diciembre de 2025 había anulado las terminaciones del TPS al considerar que el proceso fue inadecuado y no consideró correctamente las condiciones de los países.

El panel de tres jueces determinó que el gobierno tiene altas probabilidades de éxito en su apelación, ya sea por falta de jurisdicción del tribunal inferior o porque las decisiones de la Secretaria de Seguridad Nacional están respaldadas por el expediente administrativo y la ley.

En su mensaje en X, Noem agregó que el TPS ha servido como "un programa de amnistía de facto", cuando su diseño no contempla ese propósito.

El TPS nunca fue diseñado para ser permanente, pero administraciones anteriores lo han utilizado como un programa de amnistía de facto durante décadas. Dada la mejora de la situación en cada uno de estos países, estamos concluyendo sabiamente con lo que pretendía ser una designación temporal

Video Kristi Noem se extralimitó al poner fin a las protecciones para venezolanos, según determina un Tribunal de Apelaciones

Entre lo temporal y las extensiones

Las designaciones de protección temporal se habían extendido durante más de 25 años en algunos casos, algo que la administración de Donald Trump considera un abuso, que por ley debe ser temporal.

El programa TPS protege a personas de ciertos países debido a situaciones de violencia o dificultades económicas. Los que gozan de la protección temporal no pueden ser deportados y pueden trabajar legalmente en Estados Unidos, pero no tienen acceso a la ciudadanía estadounidense.

Un argumento central es el concepto de " Temporary", pues algunos consideran que las condiciones en los tres países referidos han mejorado lo suficiente para no justificar la protección indefinida.

Los que se oponen al retiro del TPS, entre ellos organizaciones en defensa de migrantes, dicen que no se evalúan adecuadamente los contextos de las naciones para determinar su nivel de inseguridad, por lo que miles se verían afectados, pues ya habían construido una vida de residencia y trabajo en Estados Unidos.

Por ahora, la suspensión está vigente mientras se resuelve la apelación completa ante el Noveno Circuito.

El caso proviene de una demanda del año pasado presentada por la Alianza Nacional TPS y beneficiarios del programa originarios de Nicaragua, Honduras y Nepal. Tras la decisión de la jueza de California, el gobierno de Trump apeló a inicios de enero.

