Estafa y Fraude Cuidado: falsos agentes del FBI estafan en Chicago con supuestas investigaciones por fraude; ya son buscados La agencia federal, en Tampa, difundió las fotos de dos sospechosos que contactan a las víctimas para hacerles creer que están involucradas en una investigación por fraude, ya sea como afectados o responsables

Fotos difundidas por la agencia del FBI, en Tampa, de los sospechosos de suplantación de autoridad. Imagen Tomada de la cuenta oficial @FBITampa en X

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) lanzó una alerta pública para identificar a dos sospechosos que operan en Chicago y que están detrás de una serie de estafas en las que se hacen pasar por autoridades federales para engañar a sus víctimas.

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De acuerdo con la agencia en Tampa, los individuos —cuya identidad aún no ha sido confirmada— se presentan como agentes especiales, fiscales u otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de dar credibilidad a sus engaños y presionar a las personas a entregar dinero.

El esquema consiste en contactar a las víctimas y hacerles creer que están involucradas en una supuesta investigación por fraude, ya sea como posibles afectados o incluso como sospechosos. A partir de ahí, los estafadores utilizan el miedo y la urgencia para exigir pagos, argumentando que así podrán "resolver" la situación, evitar cargos o proteger sus recursos.

El FBI advirtió que este tipo de fraude, conocido como suplantación de autoridad, ha ido en aumento y se basa en tácticas de intimidación psicológica, aprovechando la confianza que generan las instituciones oficiales.

Como parte de la investigación, la oficina del FBI en Chicago difundió imágenes de los sospechosos y pidió la colaboración del público para identificarlos o aportar cualquier información que ayude a ubicarlos.

Las personas que reconozcan a los implicados o tengan datos relevantes pueden reportarlo a través de tips.fbi.gov, mientras que quienes hayan sido víctimas de este tipo de fraude pueden presentar una denuncia en el portal del Internet Crime Complaint Center (ic3.gov).

Las autoridades recalcaron que ninguna agencia federal solicita dinero a cambio de evitar procesos judiciales o resolver investigaciones, por lo que exhortaron a la población a desconfiar de este tipo de contactos y seguir únicamente los canales oficiales.

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Este caso forma parte de una tendencia creciente en Estados Unidos, donde delincuentes recurren a identidades falsas de funcionarios para cometer fraudes, lo que ha llevado al FBI a intensificar las alertas y campañas de prevención para proteger a la ciudadanía.

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Así se castiga la suplantación de autoridad en Estados Unidos

En Estados Unidos, hacerse pasar por un funcionario federal —como un agente del FBI— es un delito tipificado a nivel federal. La ley establece que quien falsamente asuma o pretenda ser un oficial o empleado del gobierno, y actúe como tal o exija dinero u otro beneficio, puede enfrentar sanciones penales.

Las penas pueden incluir multas y hasta tres años de prisión, dependiendo de la gravedad del caso. Si la suplantación está vinculada a otros delitos, como fraude o extorsión, las consecuencias legales pueden ser mayores, ya que se suman cargos adicionales que incrementan la condena.

Además, las autoridades federales consideran este delito especialmente grave porque implica abuso de la confianza pública. Por ello, agencias como el FBI suelen investigar estos casos de forma prioritaria, sobre todo cuando afectan a múltiples víctimas o forman parte de esquemas de estafa más amplios.