Inmigración Infantil Liam Conejo, niño detenido por el ICE, se recupera del trauma; su familia vive con miedo a otra detención En entrevista exclusiva con N+ Univision, sus padres relataron el impacto emocional que les dejó la detención ocurrida el 20 de enero de 2026

Video "La mente y el cuerpo están en alerta": N+ Univision habla con la familia de Liam Conejo sobre el trauma de la detención por ICE

El caso de Liam, un niño ecuatoriano de 5 años detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, sigue dejando secuelas: el menor se recupera del trauma mientras su familia vive con temor de volver a ser arrestada.

En entrevista exclusiva con N+ Univision, sus padres relataron el impacto emocional que les dejó la detención ocurrida a principios de este año.

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El hecho se registró el 20 de enero de 2026 en Columbia Heights, Minnesota, cuando el pequeño regresaba de la escuela junto a su padre, Adrián Conejo. Ambos fueron arrestados durante un operativo migratorio a gran escala.

"Liam estaba en la parte trasera del asiento, estaba llorando, estaba asustado; yo estaba al frente, esposado. Entonces no podía ni abrazarlo… Esa impotencia de ver a mi hijo", recordó el padre.

De acuerdo con reportes oficiales y medios, tanto Liam como su padre tenían una solicitud de asilo activa desde 2024 y no contaban con una orden de deportación vigente al momento de su detención.

Aun así, agentes federales los arrestaron frente a su vivienda. Sobre lo ocurrido, existen versiones encontradas: mientras ICE aseguró que el padre intentó huir y dejó al menor, la defensa y la familia denunciaron que el niño habría sido utilizado como "carnada" para que otros familiares salieran del domicilio.

Érika Ramos, madre de Liam, relató que los agentes habrían presionado al niño para que ella abriera la puerta de su casa: "Lo llevaron a mi hijo e incluso le dijeron que golpeara la puerta… Mi hijo me dijo: "Mami, ábreme".

Tras el arresto, padre e hijo fueron trasladados a un centro de detención migratoria en Dilley, Texas, donde permanecieron cerca de 10 días, hasta que un juez federal ordenó su liberación el 31 de enero de 2026, al cuestionar el trato hacia el menor.

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"Mi hijo todos los días me preguntaba por qué estamos ahí, por qué nos trajeron y cuándo vamos a salir", añadió Adrián Conejo.

El caso generó indignación por el impacto en niños migrantes y se convirtió en un ejemplo del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos. Posteriormente, un juez de inmigración rechazó su solicitud de asilo, decisión que la familia busca apelar.

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Viven con miedo de ser detenidos otra vez por el ICE

Tras su liberación, la situación no volvió a la normalidad. La familia asegura que vive en constante alerta ante la posibilidad de un nuevo arresto.

"Hay un poco de temor; la mente y el cuerpo están como alerta, de estar viendo a todos lados, que nadie nos esté siguiendo. "Esa sensación de que nos están persiguiendo", dijo el padre.

La madre, que tiene siete meses de embarazo, también expresó su preocupación: "Yo estoy a cada rato llamándole: '¿Ya vienes?, ¿dónde estás?'. Tengo mucho miedo de que vuelva a pasar".

Actualmente, la defensa legal de la familia presentó una apelación para revertir la negativa de asilo, mientras esperan una respuesta del gobierno en las próximas semanas.