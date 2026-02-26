Noticias ¿Mañana viernes se come carne? Estos son los días de vigilia por Cuaresma 2026 Camenzó el camino a la Pascua 2026 y por ello surge la pregunta sobre qué días no se come carne por Cuaresma. Aquí te explicamos todo lo que debes saber

El miércoles 18 de febrero de 2026 comenzó la Cuaresma, y así se inició la preparación espiritual de millones de cristianos y la abstinencia de comer carne antes de la Pascua este año.

Ante la duda sobre si mañana viernes se come carne, aquí en N+ Univision te explicamos cuáles son los días en los que hay abstinencia por la Cuaresma.

¿Qué es la Cuaresma?

La Cuaresma es un periodo de 40 días de preparación espiritual, en los que Jesús pasó por el desierto, en donde fortaleció su espíritu antes de iniciar su ministerio. Fue tentado por el demonio, pero demostró su fidelidad al resistir a pesar de estar debilitado.

Con este acontecimiento revierte la caída de Adán y los errores de Israel.

En este periodo de tiempo, los cristianos ayunan y se abstienen de comer carne, pero no solo se trata de la prohibición de cosas, sino que también se trata de un compromiso espiritual, una renovación con ellos mismos.

¿Cuáles días no se debe comer carne?

Normalmente, la tradición establece que no se debe comer carne todos los viernes de Cuaresma, que en este año 2026 son el 18, 20 y 27 de febrero, además de 6, 13, 20 y 27 de marzo y el 3 de abril. Los demás días, sí se puede comer carne.

Cabe mencionar que los cristianos, aunque no coman carne, optan por comer pescado y vegetales.

¿Qué es el Fat Tuesday?

El Fat Tuesday se celebra el 17 de febrero, un día antes de que empiece la Cuaresma, y sirve como festejo antes de la abstinencia, por lo general, se organizan fiestas y comidas.

