Hombre rocía sustancia contra congresista Ilhan Omar que pedía la abolición de ICE y la renuncia de Noem

Justo antes de la agresión, Omar pidió la abolición del ICE y la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

La representante estadounidense Ilhan Omar fue agredida por un hombre que le roció una sustancia desconocida en el cuerpo en un cabildo abierto que ella organizaba en Minneapolis este martes 27 de enero.

Tras la agresión, el hombre, que vestía una chaqueta negra, fue derribado al suelo por el personal del ayuntamiento, mientras la representante demócrata era revisada por los asistentes.

El público vitoreó mientras lo inmovilizaban y le ataban los brazos a la espalda. En el video del incidente, se escucha a alguien entre la multitud decir: "¡Dios mío! ¡Le roció algo!".

Omar continuó la asamblea después de que el hombre saliera de la sala.

Omar había pedido la renuncia de Kristi Noem

Justo antes de la agresión, Omar pidió la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

"El ICE no se puede reformar", declaró la representante demócrata justo antes de ser rociada por la sustancia desconocida.

NoticiasMinnesota (estado)protestas en MinneapolisIce

