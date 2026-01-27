Noticias

¿Quién es Ilhan Omar, la congresista demócrata que fue rociada con sustancia desconocida en Minneapolis?

Nacida en Somalia, Omar y su familia huyeron de la guerra civil del país cuando ella tenía ocho años

N+ Univision
N+ Univision
add
Video Arrestan al sospechoso de amenazar a la congresista musulmana Ilhan Omar con asesinarla

La representante demócrata Ilhan Omar fue agredida este martes 27 de enero por un hombre que le roció una sustancia desconocida en el cuerpo en un cabildo abierto que ella organizaba en Minneapolis.

Momentos antes de la agresión, Omar pidió la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Desde que se conoció la noticia de la muerte de Alex Pretti por agentes federales , Omar se pronunció en contra del ICE y la Patrulla Fronteriza en el estado.

Es vergonzoso que estos agentes federales ataquen a nuestros residentes en lugar de protegerlos
La representante demócrata Ilhan Omar

Las críticas de Omar contra la administración Trump

Omar, que calificó el hecho con una ejecución por parte de las autoridades migratorias, dijo que la administración Trump intenta someter al estado de Minnesota a la fuerza en lugar de proteger a sus ciudadanos.

Este gobierno no puede seguir violando derechos constitucionales con el pretexto de aplicar medidas migratorias
La representante demócrata Ilhan Omar

La congresista dijo que la presencia aterroriza a las comunidades del estado, "viola derechos y cobra vidas sin rendir cuentas". "Minnesota fue una vez un lugar de refugio, y Trump lo ha convertido en una zona de guerra", añadió.

Refugiada de guerra

Nacida en Somalia, Omar y su familia huyeron de la guerra civil del país cuando ella tenía ocho años.

Ella y su familia pasaron cuatro años en un campo de refugiados en Kenia antes de llegar a Estados Unidos en la década de 1990. En 1997, se mudó a Minneapolis con su familia.

Antes de postularse, trabajó como educadora comunitaria en la Universidad de Minnesota, fue becaria de políticas en la Escuela Humphrey de Asuntos Públicos y se desempeñó como asesora principal de políticas en el Ayuntamiento de Minneapolis.

La primera mujer de color en representar a Minnesota

Omar representa al 5.º Distrito Congresional de Minnesota en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que incluye Minneapolis y los suburbios circundantes.

Experta en políticas de las Twin Cities, Omar asumió el cargo en enero de 2019, convirtiéndose en la primera refugiada africana en convertirse en miembro del Congreso, la primera mujer de color en representar a Minnesota y una de las dos primeras mujeres musulmanas estadounidenses elegidas para el Congreso.

