Noticias Secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, confunde cita bíblica con frase de Pulp Fiction en acto religioso del Pentágono El funcionario dirigía una oración frente a los asistentes cuando recitó un texto que atribuyó a las Escrituras; sin embargo, la frase correspondía en realidad a una versión adaptada del discurso pronunciado por el personaje Jules Winnfield, interpretado por Samuel L. Jackson en el filme de Quentin Tarantino

Video EEUU advierte a Irán; "Elijan sabiamente" ante un bloqueo y presión económica sin precedentes | Pete Hegseth

Durante un acto religioso realizado en el Pentágono el 15 de abril, el secretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, protagonizó un momento inusual al confundir una cita bíblica con un diálogo de la película Pulp Fiction, mientras hablaba sobre la guerra en Irán.

El funcionario dirigía una oración frente a los asistentes cuando recitó un texto que atribuyó a las Escrituras. Sin embargo, la frase correspondía en realidad a una versión adaptada del discurso pronunciado por el personaje Jules Winnfield, interpretado por Samuel L. Jackson en el filme de Quentin Tarantino.

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El momento fue grabado y difundido en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral, generando burlas y críticas al funcionario de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Una oración inspirada en una misión militar

Antes de recitar el texto, Hegseth explicó que la oración le había sido entregada días antes y que estaba vinculada con una reciente misión de rescate en Irán. Señaló que llevaba por título “CSAR 2517”, en referencia a operaciones de Búsqueda y Rescate en Combate.

El secretario indicó que la oración tomaba como base el versículo Ezequiel 25:17. No obstante, el contenido incluía modificaciones que trasladaban el sentido religioso hacia un contexto militar, sustituyendo la voz divina por la de un comandante de misión.

El origen cinematográfico de la cita

En la película, el personaje de Jackson recita una versión libre del pasaje bíblico en una escena clave. El diálogo completo en Pulp Fiction dice:

"Hay un pasaje que me sé de memoria, que encaja bastante bien con la ocasión: Ezequiel 25:17. El camino del justo está plagado por todas partes de las injusticias de los egoístas y la tiranía de los malvados. Bienaventurado aquel que, en nombre de la caridad y la buena voluntad, guía a los débiles por el valle de la oscuridad, pues él es verdaderamente el guardián de su hermano y el que encuentra a los niños perdidos. Y castigaré con gran venganza y furia a quienes intenten envenenar y destruir a mis hermanos. ¡Y sabrás que mi nombre es el Señor cuando descargue mi venganza sobre ti!". La similitud entre este discurso y la oración recitada en el Pentágono fue el centro de la controversia.

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JCIM