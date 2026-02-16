Donald Trump Donald Trump culpa a demócratas por el cierre parcial del gobierno y lo vincula a reglas electorales Donald Trump aseguró que los demócratas provocaron el cierre de gobierno y lo relacionó con su rechazo a la identificación de votantes y la prueba de ciudadanía.

Video ¿Cuánto tiempo puede afectar el cierre parcial de gobierno a empleados federales? Economista lo analiza

El presidente Donald Trump afirmó que el cierre parcial de gobierno fue provocado por los demócratas debido a que están molestos por las cifras de criminalidad y por los esfuerzos republicanos para exigir identificación a los votantes y prueba de ciudadanía.

En una conferencia de prensa informal a bordo de l Air Force One, Trump dijo que a los demócratas no les gusta que haya un movimiento para exigir la identificación a los votantes.

"Es un cierre provocado por los demócratas, no tiene nada que ver con los republicanos. Están molestos por el hecho de que las estadísticas relacionadas con el crimen sean tan buenas. Están muy infelices. No les gusta que haya un movimiento para exigir identificación a los votantes", declaró el mandatario.

El proyecto, llamado Safeguard American Voter Eligibility, o SAVE America Act, exigiría que los estadounidenses demuestren que son ciudadanos cuando se registren para votar, principalmente mediante un pasaporte válido o un certificado de nacimiento. También requeriría una identificación válida con fotografía, algo que algunos estados ya exigen.

Video TSA trabaja sin sueldo por crisis en el DHS; advierten retrasos aéreos en todo el país



"98% de la población quiere que haya una identificación para los votantes. Ellos no la quieren porque quieren hacer trampa en las elecciones. También quieren otras cosas, por ejemplo, las boletas por correo, cosa que es corrupta y otra cosa en la que estamos insistiendo es en la prueba de ciudadanía y los demócratas no la quieren. Piénsenlo, ¿quién no querría una prueba de ciudadanía?", dijo Trump.

El presidente calificó el votar por correo como un sistema susceptible a irregularidades y que, a su juicio, debería ser reemplazado por requisitos más estrictos para sufragar.

"¿Y por qué querrías votos por correo si sabes que es corrupto? Somos el único país en el mundo que tiene este sistema…es porque hacen trampa y el hecho es que nunca podrán ser electos si esto cambia…si tuvieras identificación de votantes y prueba de ciudadanía nunca podrían ganar una elección…lo saben y están luchando con todo" Donald Trump



El cierre parcial del gobierno federal se debe a un estancamiento presupuestario en el Congreso. Específicamente, el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expiró, tras desacuerdos entre republicanos y demócratas sobre el gasto y reformas migratorias para ICE.

