Tiroteo en Rhode Island: ¿Quiénes son las víctimas que fueron atacadas mientras jugaban un partido de hockey hoy? Esto sabemos

Tiroteo en hockey juvenil en Pawtucket dejó tres muertos, incluido el agresor; investigan disputa familiar. ¿Qué sabemos de las víctimas?

N+ Univision
Video Tiroteo hoy en Pawtucket: Muere una menor de edad y del atacante de la agresión en Rhode Island

Este lunes 16 de febrero 2026, se registró un tiroteo en un partido de hockey juvenil en Rhode Island que dejó a tres personas sin vida, incluido el sospechoso de la agresión. El caso apunta a una disputa familiar, informó la policía de Pawtucket.

La jefa de la policía de Pawtucket, Tina Goncalves, dijo en declaraciones a los periodistas:

Al parecer se trató de un evento dirigido, que podría ser una disputa familiar


Sin embargo, no dio a conocer detalles sobre el sospechoso ni las edades de los fallecidos, aunque destacó que aparentemente las dos víctimas eran adultas.

Otras tres víctimas están hospitalizadas en estado crítico, señaló la jefa de la policía.

¿Qué se sabe de las víctimas en Rhode Island

?

De acuerdo con Fox News, una fuente de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos afirmó queque elroteo se derivó de un incidente de violencia doméstica y se convirtió en un asesinato-suicidio.

Según reportes, el atacante disparó a su esposa y a dos de sus hijos antes de suicidarse. Le disparó a su tercer hijo, quien se encuentra hospitalizado, reveló el allegado.

No se han revelado los nombres de las víctimas ni del agresor, ni tampoco las condiciones de quienes fueron hospitalizados. En N+ Univision te mantendremos informado sobre lo ocurrido hoy en el partido de hockey juvenil en Rhode Island.

Video Joven dispara contra su padre en un vecindario al norte de Houston


Los jugadores de hockey que estaban sobre el hielo no resultaron herheridos, que el tiroteo ocurrió en las gradas, cerca de los espectadores.

El tiroteo ocurrió en la Arena Dennis M. Lynch de Pawtucket, a pocos kilómetros de Providence.

Fuera de la arena había familias en llanto y a jugadores juveniles de hockey aún con su uniforme mientras se abrazaban antes de subir a un autobús para abandonar la zona. Los caminos hacia la arena fueron cerrados mientras se mantenía una fuerte presencia policial y los helicópteros sobrevolaban el lugar.

Pawtucket se ubica a poca distancia al norte de Providence y cerca de los límites estatales con Massachusetts. Con poco menos de 80.000 habitantes, Pawtucket había sido hasta hace poco conocida como la sede de las oficinas centrales de Hasbro.

Video Tres heridos en tiroteo ocurrido en el noroeste de Miami-Dade

tiroteo, Rhode Island

