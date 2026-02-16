CBS Anderson Cooper dejará 60 Minutes de CBS: ¿por qué se va el periodista? Después de dos décadas como corresponsal de 60 Minutes, el periodista Anderson Cooper anunció su salida del programa para dedicar más tiempo a sus hijos.



Después de 20 años de participar en '60 Minutes', el periodista Anderson Cooper dejará el programa para pasar más tiempo con sus hijos.

"Ser corresponsal de '60 Minutes' ha sido uno de los mayores honores de mi carrera. Durante casi veinte años, he podido compaginar mis trabajos en CNN y CBS, pero ahora tengo hijos pequeños y quiero pasar el mayor tiempo posible con ellos, mientras ellos también quieren pasar tiempo conmigo", dijo.

Sin embargo, Cooper, de 58 años, continuará desempeñando sus funciones en CNN, donde seguirá al frente de ' Anderson Cooper 360', conducirá ' The Whole Story with Anderson Cooper' y seguirá encabezando el pódcast ' All There Is with Anderson Cooper'.

¿Por qué se va del programa?

La salida de Cooper llega días después de que Variety reportara que el periodista estaba negociando una renovación con CBS, pero que finalmente decidió concentrarse en sus actividades en CNN, además de que su programa 'The Whole Story' se ha hecho más popular.

Además, el año pasado, Bari Weiss, editora en jefe de CBS News, retrasó un reportaje de '60 Minutes' de la corresponsal Sharyn Alfonsi sobre las circunstancias violentas de los migrantes deportados por Estados Unidos, aunque fue estrenado semanas después.

En diciembre, Weiss también retrasó la emisión de un segmento sobre una prisión en El Salvador a la que la administración Trump envió a cientos de migrantes venezolanos, incluidos presuntos pandilleros.

'60 Minutes', reconocido por sus perfiles, reportajes y trabajos de investigación, ha mermado su credibilidad en los últimos dos años.

CBS News también enfrenta una reestructuración de personal desde hace meses.

La empresa matriz de CBS, Paramount Global, lanzó una oferta hostil para adquirir Warner Bros. Discovery, conglomerado dueño de CNN, mientras que Warner habría acordado vender sus estudios y la plataforma de streaming HBO Max a Netflix, dejando sus activos de televisión por cable como una empresa independiente en medio de una reconfiguración histórica del sector mediático.

