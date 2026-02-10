Armas

México confirma que la mayoría de armas decomisadas al crimen son fabricadas en EEUU

El titular de la Defensa de México reveló cifras, luego del reporte de The New York Times sobre armas del Ejército de Estados Unidos que presuntamente usan bandas del narcotráfico.

En la administración de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se han asegurado 18 mil armas largas y cortas, de las cuales alrededor de 77-78% proviene de Estados Unidos, así lo aseguró Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional en ese país, esto luego del reporte de The New York Times sobre armas del Ejército de Estados Unidos que presuntamente usan bandas del narcotráfico.

"Hay otro tipo de armamento más letal, por ejemplo las armas calibre 50, se han asegurado en esta administración 215 de este calibre, tipo barret; lanzagranadas, calibre 40, 20; lanzacohetes, 13; ametralladoras de diferentes calibres: 273 y específicamente a cartuchos calibre 50, desde el registro de Defensa, de 2012 a la fecha son 17 mil cartuchos, de los cuales 47% provienen de esa empresa comercializados en armerías del sur de Estados Unidos", dijo Trejo.

Video Arrestan a 38 presuntos miembros de La Luz del Mundo en México: les decomisaron varias armas

Policías usan armas de uso exclusivo del Ejército: Trevilla

A decir del militar mexicano, los policías pueden usar armas de uso exclusivo del ejército en México.

Video Desestiman demanda de México contra fabricantes de armas en EEUU, ¿qué sigue para los vendedores?


"La misma Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos permite que cuando se considera conveniente, y a solicitud de los gobiernos de los estados, se analiza por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional que esta dependencia puede autorizar a algunas policías, siempre que cumplan con algunos requisitos, ya se ha hecho en algunos estados, se ha autorizado, como Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, (el uso de) ametralladoras, principalmente, calibres 762, 556, esas son de uso exclusivo del Ejército", señaló el mando del ejército mexicano.

Aunque Trevilla Trejo aclaró que los agentes no pueden usar armas automáticas.

"Ninguna arma automática, incluso fusiles automáticos, puede usar la Policía, solo semiautomáticos, pero se pueden autorizar según la circunstancia", señaló Trevilla.

