Tricia McLaughlin, quien defendía políticas migratorias de Trump, renunciará al DHS: esto sabemos

Fuentes del Gobierno informaron que próximamente se espera la salida de Tricia McLaughlin

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglás en inglés), defensora de las políticas migratorias de Trump, renunciará a su cargo, según el reporte de CNN.

Es una de las funcionarias más visibles de la dependencia, encargada de comunicar y defender públicamente las acciones del gobierno federal en materia de control migratorio y deportaciones.

La renuncia ocurrirá tras semanas de redadas y luego de los tiroteos registrados en Minnesota, donde agentes federales dispararon contra ciudadanos estadounidenses en medio de operativos migratorios. Según medios como Fox News y Politico la siguiente semana dejará su cargo.

McLaughlin, como responsable de prensa del DHS, suele defender la actuación de la agencia y respaldó la postura oficial de las autoridades.

Defendía las medidas migratorias estrictas

Durante su gestión, McLaughlin se ha consolidado como una de las principales voceras del enfoque de medidas estrictas, adoptado por la administración Trump en materia migratoria.

En entrevistas de televisión y publicaciones en redes sociales, sostuvo la necesidad de reforzar la aplicación de las leyes de inmigración y respaldó las operaciones federales dirigidas a la detención y deportación de personas en situación irregular.

