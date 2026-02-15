Día festivo Día de los Presidentes 2026: ¿Cierran bancos o supermercados este lunes 16 de Febrero? El lunes 16 de febrero se conmemora el Día de los Presidentes en los Estados Unidos, una fecha que es considerada como día festivo federal en donde se actividades de servicio público, oficinas de gobierno y áreas del sector privado, permanecen cerrados.

Video Lo mejor de N+ Univision de la tarde | viernes 13 de febrero de 2026

El lunes 16 de febrero se conmemora el Día de los Presidentes en los Estados Unidos, una fecha que es considerado día festivo federal y que implica un día de asueto para distintos servicios públicos, oficinas de gobierno y áreas del sector privado.

El President’s Day se celebra el tercer lunes de febrero. Inicialmente fue instaurado para conmemorar el nacimiento del primer presidente de Estados Unidos, George Washington, que nació el 22 de febrero de 1732. Sin embargo, fue hasta 1971 que se estableció que se celebrara a todos los presidentes de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

¿Cerrarán bancos y supermercados este lunes?

De acuerdo con información del gobierno estadounidense en las escuelas se organizan eventos o festivales en donde se celebra el natalicio de George Washington, así como homenajes a los presidentes de la historia estadounidense.

Además durante estos días feriados los bancos, cierran sus sucursales físicas, ya que muchas entidades financieras siguen el calendario de días festivos de la Reserva Federal, lo que significa que no habrá atención en persona en la mayoría de las oficinas bancarias.

No obstante, los cajeros automáticos, la banca en línea y otros servicios digitales continúan disponibles.

Aunque no todas las instituciones están obligadas por ley a cerrar, ya que son entidades privadas, es una práctica común seguir el calendario federal para feriados como este.

Además de los bancos, otros servicios federales también se suspenden durante el Día de los Presidentes, como el servicio postal de los Estados Unidos (USPS), así como las oficinas postales, lo cual afecta a envíos regulares y servicios presenciales.

¿Cerrarán los supermercados el lunes 16 de febrero?

Para supermercados y tiendas minoristas como Walmart, Target, Costco y Aldi, entre otros, permanecerán abiertos en sus horarios habituales o ligeramente modificados, en donde incluso aprovechan el fin de semana largo para atraer compradores con ofertas especiales.

No obstante, como el Día de los Presidentes no es feriado obligatorio para los empleadores privados, cada empresa decide si abrir o no el lunes 16 de febrero. En sectores como el comercio minorista y supermercados, suele ser más común mantenerse abiertos, ya que los consumidores aprovechan el feriado para hacer compras.

PUBLICIDAD

TLS