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"Hay mucho odio hacia Estados Unidos en México": Tucker Carlson en exclusiva | Esta Semana, episodio 6

“No se llega a ninguna parte echando la culpa, pero la verdad es que estamos interconectados con la frontera", el analista político

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Por:N+ Univision
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Video "Hay Mucho Odio Hacia Estados Unidos en México": Tucker Carlson

El analista político Tucker Carlson fue entrevistado de manera exclusiva en "Esta semana con Enrique Acevedo e Ilia Calderón" el domingo 12 de abril. En la conversación, Carlson habló sobre el apoyo latino a Trump, las redadas de migración y la responsabilidad de Estados Unidos en el tema del narcotráfico.

Cabe destacar que Carlson es uno de los presentadores más polémicos de los Estados Unidos. Trabajó para Fox News en su programa Tucker Carlson Tonight, por lo que a continuación te contamos en N+ Univisión lo que comentó en la entrevista.

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Varios estudios sugieren que el apoyo latino a Trump no es solo una contradicción, sino cómo definen la pertenencia en Estados Unidos. ¿Esa idea resuena contigo?

Carlson contó que todos los países tienen el “ derecho soberano” de decidir quién vive dentro de sus fronteras y definir lo que es ciudadanía para ellos.

“Ese derecho no se limita a Estados Unidos, cuanto más próspero es el país, mayor es el problema”, expresó.

En el tema de la discriminación, dijo que la única forma de discriminación que avalaba el gobierno de Estados Unidos era contra los blancos.

Video "No Deberíamos Tener Migración Ilegal": Tucker Carlson

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¿Considera él que el perfil racial en las redadas de migración es una forma de discriminación contra los latinos?

“Por supuesto que existe; la mayoría de los inmigrantes son latinos, y yo no creo que nadie se deba penalizar por su color de piel”, subrayó Tucker.

¿Puede el movimiento America First permitirse ignorar lo que Estados Unidos hace dentro y fuera de sus fronteras?

El analista expresó que Estados Unidos debería retirar y dejar de “microadministrar los países de otros”, al igual que permitirles a la gente que viva en otros países como quieran y dejar de controlarlos o juzgarlos.

Carlson dijo que Estados Unidos, al tener mucho poder, solo debería centrarse en su hemisferio y que China podría controlar el Oriente, ya que tiene una economía más grande.

Además, habló de que México tiene mucha riqueza, capital humano y manufactura, pero que el problema recaía en el control, en el tema de los carteles, porque eso lo hacía volátil y afectaba tanto a los mexicanos como a los americanos.

Video Hay Incentivos Para Mentir y Exagerar en los Medios: Tucker Carlson

“Esos son los problemas que deberíamos intentar arreglar: una cooperación entre gobiernos y, más entre los gobiernos de América Latina. Sin embargo, no hay un esfuerzo real para hacerlo y no sé por qué”, explicó.

Video Cárteles, "el Problema Central de México": Tucker Carlson

¿Qué responsabilidad tiene Estados Unidos en la violencia que solo se le atribuye a México y su corrupción?

Tucker expresó que sabía que para los mexicanos es muy importante echarle la culpa a Estados Unidos y que conocía el odio que había hacia el país y al presidente Donald Trump.

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“No se llega a ninguna parte echando la culpa, pero la verdad es que estamos interconectados con la frontera. La inmigración ha destruido los Estados Unidos donde crecí y no creo que todo sea culpa de México, también es culpa de Estados Unidos”.

Finalmente, comentó que lo que se debía hacer ahora era replantearse toda la relación de Estados Unidos y México.


ALM

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