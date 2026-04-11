Choque Guatemalteco se declara culpable por choque en México que dejó más de 50 migrantes muertos La tragedia dejó más de 50 muertos y se convirtió en símbolo del riesgo del tráfico de migrantes.

Video Mueren al menos 55 migrantes y más de 100 heridos tras volcar un camión en Chiapas

Un ciudadano guatemalteco se declaró culpable en Estados Unidos por cargos relacionados con una red de tráfico de personas vinculada a la tragedia ocurrida el 9 de diciembre de 2021 en Chiapas, México, cuando un tráiler que transportaba a más de 160 migrantes indocumentados se estrelló, provocando la muerte de al menos 56 personas y dejando más de 100 heridas, entre ellas menores de edad.

El caso está relacionado con uno de los accidentes migratorios más mortales registrados en la región fronteriza en los últimos años. El 9 de diciembre de 2021, un tráiler que transportaba alrededor de 160 migrantes indocumentados volcó en una carretera del estado de Chiapas, al sur de México, cuando circulaba a exceso de velocidad y perdió el control en una curva del tramo Chiapa de Corzo–Tuxtla Gutiérrez. El vehículo impactó contra una estructura vial y terminó volcado, lo que provocó que decenas de personas quedaran atrapadas dentro del remolque.

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a mayoría de las víctimas eran originarias de Guatemala y Centroamérica y habían sido trasladadas de manera irregular desde la frontera sur mexicana con destino a Estados Unidos. La tragedia dejó entre 53 y 57 muertos, según distintos reportes oficiales, y más de 100 heridos, en uno de los peores accidentes de este tipo registrados en México en los últimos años.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el acusado, identificado como Daniel Zavala Ramos, de 42 años, admitió haber participado en una conspiración para trasladar migrantes indocumentados desde Guatemala, atravesando México, con destino final en Estados Unidos. En la operación, los migrantes pagaban a una red de traficantes que organizaba su traslado mediante distintos medios de transporte, incluyendo camiones de carga.

Las autoridades estadounidenses señalaron que Zavala Ramos y sus cómplices coordinaban el reclutamiento, cobro y traslado de adultos y menores, incluidos menores no acompañados, a quienes en algunos casos se les proporcionaban instrucciones escritas para enfrentar posibles detenciones por autoridades migratorias.

El 9 de diciembre de 2021, durante uno de estos traslados, los migrantes fueron cargados en un tráiler que posteriormente sufrió el accidente con consecuencias fatales. Zavala Ramos fue extraditado desde Guatemala en 2025 para enfrentar los cargos y se declaró culpable de conspiración para introducir inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, con agravantes por poner en riesgo la vida y causar muertes.

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El acusado enfrenta una pena máxima de cadena perpetua. Su sentencia será dictada el próximo 7 de julio por un juez federal, tras considerar las directrices de sentencia y otros factores legales.

El caso fue investigado por el Departamento de Seguridad Nacional a través de su división HSI, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, Guatemala y México, dentro de un esfuerzo internacional contra redes de tráfico de personas. El Departamento de Justicia destacó que esta investigación forma parte de operaciones conjuntas enfocadas en desmantelar organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico de migrantes en la región.