Gobierno de Estados Unidos

Gobierno de Donald Trump destina más de 250 millones para que policías locales participen en detenciones migratorias

Los incentivos económicos impulsan a policías locales a asumir funciones migratorias y a arrestar personas.

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Por:N+ Univision
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El Gobierno del presidente Donald Trump, destinó más de 250 millones de dólares para fortalecer la cooperación entre el Departamento de Seguridad Nacional y corporaciones policiales locales, mediante acuerdos que amplían la participación de estas en tareas migratorias.

A través de los llamados modelos “ Task Force”, las autoridades federales otorgan facultades a policías locales para detener a migrantes y, además, establecen incentivos económicos para su participación, de acuerdo con la organización FWD.us.

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Este esquema forma parte del programa 287(g), que permite a agencias locales colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) en la aplicación de leyes migratorias.

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Hasta ahora, 976 departamentos de policía en todo el país se han adherido a estos acuerdos, por los que el Gobierno federal ha otorgado más de 100,000 dólares por departamento, además de un incentivo adicional de 7,500 dólares por cada agente que se incorpora al programa.

Para Felicity Rose, vicepresidenta de política de justicia penal de FWD, este tipo de financiamiento “incentiva el sesgo racial en la actuación policial y los arrestos por delitos menores”.

Cuando la iniciativa fue presentada en septiembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional defendió que serviría para detener y deportar a “lo peor de lo peor”, incluidos criminales violentos y miembros de pandillas. Sin embargo, datos del centro TRAC de la Syracuse University indican que más del 70 % de las personas detenidas en centros migratorios no tienen condenas penales, y quienes sí las tienen, en su mayoría enfrentan cargos menores, como infracciones de tránsito.

Agentes de ICE reciben bonos por arresto a migrantes

Documentos internos de ICE, filtrados en marzo por el periodista Ken Klippenstein, señalan que los agentes comienzan a recibir bonos adicionales una vez que realizan su primer arresto de un migrante. El programa también contempla compensaciones por la detención de menores no acompañados, según esos reportes.

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Florida y Texas concentran el mayor número de agencias participantes, con 270 y 161 departamentos, respectivamente. En el caso de Florida, las autoridades locales han recibido más de 149 millones de dólares en fondos federales vinculados a estos acuerdos, mientras que en Texas la cifra asciende a unos 13 millones.

De acuerdo con estimaciones de FWD.us, entre 13,800 y 15,800 agentes han sido entrenados en todo el país para desempeñar funciones relacionadas con control migratorio, en una expansión que, según distintos análisis, ha reactivado esquemas previamente cuestionados por denuncias de abusos y perfilamiento racial.

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