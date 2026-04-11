Costa Rica

EEUU deporta a Costa Rica a los primeros 25 extranjeros tras acuerdo migratorio

La iniciativa se enmarca en una alianza de seguridad regional entre Estados Unidos y países latinoamericanos.

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Por:N+ Univision y AP
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Estados Unidos deportó este sábado a Costa Rica a 25 migrantes extranjeros, los primeros bajo un acuerdo que le permite enviar cada semana a la nación centroamericana esa cantidad de deportados de terceros países mientras resuelven su situación.

El acuerdo fue firmado a finales de marzo en San José por el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, y Kristi Noem, enviada especial del gobierno de Donald Trump para una alianza de seguridad conocida como "Escudo de las Américas".

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Los migrantes deportados son nueve mujeres y 16 hombres procedentes de Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Marruecos, según la Dirección General de Migración de Costa Rica.

Los deportados podrán retornar voluntariamente a su país, solicitar refugio o aplicar a "un programa de regularización migratoria temporal por razones humanitarias", agregó Migración.

Costa Rica recibió a unos 200 migrantes de Asia y Europa del Este hace un año desde Estados Unidos, lo que generó fuertes críticas de organismos de derechos humanos porque estuvieron encerrados durante varios meses en un albergue remoto en la frontera con Panamá.

El acuerdo actual permite a Washington enviar cada semana hasta 25 migrantes que tendrán "una condición legal temporal mientras se define su situación", indicó el gobierno costarricense sobre el convenio que dará continuidad la mandataria electa, Laura Fernández, quien sustituirá a Chaves el 8 de mayo.

Estados Unidos proporcionará ayuda económica y la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU costeará temporalmente el alojamiento y alimentación de los deportados, de acuerdo con el memorando.

El convenio es voluntario y Costa Rica puede "rechazar a quien sea", dijo Chaves hace un par de semanas.

Noem fue despedida a inicios de marzo como secretaria de Seguridad Nacional por Trump, que le asignó coordinar la alianza regional que sellaron días después en una cumbre en Florida a la que acudieron los presidentes de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Argentina, Panamá y Ecuador, entre otros.

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