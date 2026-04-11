Noticias "Esta Semana con Ilia Calderón y Enrique Acevedo presenta entrevista exclusiva con Tucker Carlson" Cada domingo el programa brindará un análisis de los temas más importantes de la semana



Video Esta Semana con Ilia Calderón y Enrique Acevedo: 5 de abril

N+ Univisión presentan "Esta semana con Enrique Acevedo e Ilia Calderón".

En la más reciente edición del programa que se emitirá el domingo 12 de abril, Tucker Carlson, analista político, y otros invitados conversarán sobre las noticias más relevantes de la semana.

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Con 5 capítulos ya transmitidos, en los que han participado personalidades como Gavin Newsom (gobernador), Rick Scott (senador republicano) y Omar García Harfuch secretario de seguridad en México. El programa aborda analíticamente y de manera rigurosa los temas más importantes de la semana, con el objetivo de presentar las decisiones políticas y proporcionar una perspectiva hispana en Estados Unidos.

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¿Quiénes son los invitados?

Tucker Carlson es uno de los analistas políticos y presentadores más polémicos de los Estados Unidos. Trabajó para Fox News en su programa Tucker Carlson Tonight; también ha estado en cadenas como la CNN (donde fue copresentador de Crossfire), MSNBC y PBS.

El comentarista dará su opinión referente a las fracturas que están ocurriendo en la política de Estados Unidos, la religión en la política, la guerra de Irán y a dónde cree que se dirige el país.

Mayor General Alfred A. Valenzuela, Experto Militar, tiene décadas de experiencia militar, con lo cual brindará su visión acerca de la guerra de Irán y su reciente alto al fuego. Además de que dirá cuál es el papel de Estados Unidos en este conflicto bélico.

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El gobernador de Pensilvania , Josh Shapiro, defenderá el futuro de los demócratas tras la cercanía de las elecciones a la mitad de su mandato. Al igual que hablará de las divisiones que ha habido en la política estadounidense por las decisiones del presidente Donald Trump.

El galardonado periodista de investigación, Ronan Farrow, hablará de su último artículo en The New Yorker, "Sam Altman podría controlar nuestro futuro: ¿podemos confiar en él?", el cual trata de los engaños de la OpenAI y todo el poder que está tomando la inteligencia artificial.

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¿Dónde puedo verlo y a qué hora?

Este programa se transmitirá el domingo 12 de abril del 2026, a las 11 am ET (hora del este) / 10 am CT (Central Time o Hora del Centro) / 1 pm PT (Pacific Time u Hora del Pacífico) por Univision.

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También estará disponible en On Demand por el servicio de streaming VIX. Habrá subtítulos en inglés CC3 y transcripciones en inglés y español disponibles bajo petición.