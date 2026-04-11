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Nevadas intensas amenazan carreteras y comunidades en EEUU este fin de semana

Las temperaturas más bajas de lo habitual favorecerán que la precipitación caiga en forma de nieve en zonas elevadas; el aire frío se mantendrá al menos hasta inicios de la próxima semana, prolongando las condiciones invernales

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Por:N+ Univision
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El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos ( NWS, por sus siglas en inglés) advirtió este sábado 11 de abril de 2026 sobre un episodio de nevadas intensas que impactará principalmente el oeste de Estados Unidos durante el fin de semana, como parte de un patrón meteorológico más activo.

Nevadas en EEUU sábado y domingo

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California será la primera región en resentir los efectos del sistema. De acuerdo con el informe, la Sierra Nevada registrará fuertes nevadas con acumulaciones que podrían medirse en varios pies, especialmente entre la noche del sábado 11 de abril y el domingo 12 de abril de 2026.

Estas condiciones son resultado de un sistema de baja presión que avanza desde el océano y que aportará gran cantidad de humedad. En contraste, las zonas de menor altitud recibirán lluvias de entre 1 y 2 pulgadas, lo que intensificará las condiciones húmedas en gran parte del estado.

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Nieve se extiende hacia el interior

El fenómeno no se limitará a California. Conforme avance el sistema, las bandas de humedad penetrarán hacia la Gran Cuenca y posteriormente cubrirán amplias zonas de las Montañas Rocosas.

En estas regiones, la nieve también se concentrará en elevaciones altas, con acumulaciones significativas que podrían complicar la movilidad en pasos montañosos.

Bajas temperaturas y acumulaciones

Las temperaturas más bajas de lo habitual en el oeste favorecerán que la precipitación caiga en forma de nieve en zonas elevadas. Este aire frío se mantendrá al menos hasta inicios de la próxima semana, prolongando las condiciones invernales en contraste con otras regiones del país.

Impacto durante el fin de semana

Las autoridades meteorológicas prevén que las nevadas más intensas ocurran entre la noche del sábado 11 de abril y el domingo 12 de abril de 2026, con posibles afectaciones en carreteras y comunidades de montaña.

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Este fenómeno meteorológico destaca por la magnitud de las acumulaciones previstas, medidas en pies, lo que refleja la intensidad del sistema en desarrollo.

JICM

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