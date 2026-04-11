Noticias Trump aprueba las solicitudes de ayuda por desastre para al menos 7 estados Algunos estados gobernados por demócratas han manifestado su descontento porque les niegan las declaraciones de desastre aunque hayan demostrado la gravedad del problema



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Este sábado 11 de abril del 2026, el gobierno del presidente Donald Trump aprobó las solicitudes de declaración de desastre mayor para al menos siete estados, lo que permitiría que los afectados puedan acceder a la ayuda federal, según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ( FEMA) .

De acuerdo con la Associated Press, comunidades han experimentado esperas largas con sus solicitudes de ayuda en el segundo mandato del republicano. En septiembre del año pasado, las aprobaciones tardaban más de un mes.

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¿Cuáles son los estados que pueden desbloquear el apoyo?

Los estados que cuentan con este apoyo, ya que recibieron declaraciones de desastre mayor, son Alaska, Idaho, Montana, Oregón, Carolina del Sur, Dakota del Sur y Washington.

El apoyo y la financiación federal se pueden usar para la reparación de infraestructuras públicas y la ayuda a los supervivientes.

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¿A los estados gobernados por demócratas no les aprueban las solicitudes?

Algunos estados gobernados por demócratas han manifestado su descontento porque les niegan las declaraciones de desastre aunque hayan demostrado la gravedad del problema.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, señaló que el presidente Donald Trump le negó la solicitud de ayuda en dos ocasiones tras las inundaciones de mayo en el año 2025, aunque la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ( FEMA) dictaminó que los daños ascendían a más de 33 millones de dólares.

Cabe destacar que la FEMA utiliza una fórmula específica para analizar el impacto que tuvo cada estado; no obstante, la última decisión queda en manos del presidente de los Estados Unidos.

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El presidente Donald Trump ha tenido interés en darle mayor responsabilidad a los estados referente a la gestión de los desastres.

Tan solo en las décadas de 1990 y los inicios de 2000, el margen de respuesta ante las solicitudes de desastres era de dos semanas; el plazo aumentó a 3 semanas.

Aunque se aprobaron las solicitudes de los 7 estados, estas no incluyen fondos para mitigación de riesgos, los cuales ayudaban a las comunidades a que se reconstruyeran con mayor resiliencia y en donde el mandatario estadounidense no ha aprobado ninguna en más de un año.