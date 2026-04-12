Noticias “Trump no fue elegido para apoyar a Israel”: Tucker Carlson en exclusiva | Esta Semana, episodio 6 “A Trump le gustaría salir de esta guerra de inmediato, pero no puede porque su socio, Israel, se niega, lo que significa que Estados Unidos ha perdido su soberanía”, expresó el analista y comentarista político

Video "Siento pena por Donald Trump": Tucker Carlson en exclusiva | Esta Semana, episodio 6

El analista político Tucker Carlson fue entrevistado de manera exclusiva en "Esta semana con Enrique Acevedo e Ilia Calderón" el domingo 12 de abril. En la conversación, Carlson discutió sobre su ruptura con el presidente Donald Trump, quien lo respaldaba durante la campaña, y cómo pasó a estar en desacuerdo con él; también habló acerca del conflicto en Oriente Medio y las fracturas del gobierno de Estados Unidos.

Carlson es uno de los analistas políticos y presentadores más polémicos de los Estados Unidos. Trabajó para Fox News en su programa Tucker Carlson Tonight, por lo que a continuación te contamos en N+ Univisión lo que ocurrió en la entrevista.

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Durante años has influido en la forma en que los estadounidenses entienden la política. El movimiento que ayudaste a definir está siendo puesto a prueba por fracturas internas. ¿Cuál es tu papel en ese movimiento?

El analista expresó que realmente no tiene ningún cargo oficial, que solo es un observador y que, al haber sido promotor de Donald Trump y estar en su campaña, le entristecía ver cómo se fractura la coalición Trump 2024 por el apoyo a Israel.

“Trump no fue elegido para apoyar a Israel, ni fue elegido para llevar un esfuerzo de cambio de régimen en el nombre de Israel, sino para ayudar a Estados Unidos. Creo que la coalición de 2024 está irremediablemente rota”, dijo Carlson.

Referente a la ruptura que tuvo el analista con el mandatario estadounidense, mencionó que no era nada personal, pero que sentía pena por Trump como siente por todos “los esclavos”, ya que “no tiene la capacidad de tomar decisiones independientes”.

“A Trump le gustaría salir de esta guerra de inmediato, pero no puede porque su socio, Israel, se niega, lo que significa que Estados Unidos ha perdido su soberanía”, expresó.

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¿Te ves como parte de la resistencia?

“No soy parte de una resistencia, soy parte de la mayoría de Estados Unidos que le gustaría que sus líderes mejoraran al país, el cual no le está yendo bien en muchas maneras cuantificables”, recalcó.

Asimismo, recalcó que lleva 10 años diciendo tanto al público como a Trump que una guerra de cambio de régimen en Irán sería terrible para Estados Unidos, ya que la República Islámica tiene poder económico a través del estrecho de Ormuz.

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“Durante miles de años, el estrecho de Ormuz ha sido disputado y fuente de poder, sigue siendo mi postura, me gustaría salir de esto con el menor daño a Estados Unidos”, explicó.

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Si hoy te pidieran definir qué representa el conservadurismo en Estados Unidos, ¿cuál es la respuesta más clara que puedes dar?

Tucker Carlson explicó que realmente Estados Unidos no practica el capitalismo de libre mercado, porque tienen un sistema distorsionado en monopolios que no ayuda a la mayoría.

Además, comentó que, aunque tengan un ejército que recibe un billón de dólares al año, no pueden abrir el estrecho de Ormuz: “Hemos llegado a nuestro límite de poder militar”.

El analista expresó que Estados Unidos debería actuar con decencia, con los principios del Nuevo Testamento que son la base del código penal en Estados Unidos.

“Simplemente es usar el buen juicio, no son conceptos ideológicos, es la forma en la que la gente debería vivir y la forma en la que uno quiere que se comporte su país”, dijo Tucker.

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Parece haber una división clara en la administración, en los que intentan construir una filosofía de gobierno y otros por el conflicto cultural; ¿en cuál estás y pueden ambas versiones coexistir dentro de la misma administración?

“Hay muchos debates interesantes sobre cómo se administra un país del tamaño de un continente; realmente, ¿a quién servimos, a los 350 millones de ciudadanos estadounidenses o a un país de 9 millones de Israel?”, comentó.

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Has ayudado a construir un ecosistema de medios que hoy moldea la opinión pública, particularmente en el movimiento conservador, incluso más que el Partido Republicano. ¿Quién se hace responsable de este sistema?

Carlson explicó que la realidad es que nadie y que no hay jerarquías, ni rendiciones de cuentas, ya que esperaba que con suficientes voces en competencia, el público sea quien discierna quién dice la verdad.

"Lo único que importa es el deseo de decir la verdad, yo me he equivocado muchas veces. Durante un año defendí la guerra de Irak y no puedo decir que no me he equivocado. Trato de ser honesto y creo que eso es lo que más quieren”, expresó.

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¿Crees que estamos optimizando solo para la atención y no para el significado en este ecosistema mediático?

Finalmente, el analista dijo que sí existe un incentivo económico, al igual que el interés por llamar la atención. Y que en el internet hay mucha gente a la que le pagan por dar su opinión. Pero que no estaba seguro de cuál sería la solución ante esa problemática, ya que si se permite al gobierno intervenir con eso, iría en contra de la Constitución de Estados Unidos.

“Hay personas en EEUU que intentarán eso, ya que es demasiado inconveniente para el gobierno que la gente se pronuncie en contra de sus políticas”, finalizó.

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