Noticias Uso del transporte público pierde impulso pese al alza de precios de la gasolina en Florida El comportamiento de los usuarios del transporte en el sur del estado ha registrado altibajos recientes, con incrementos puntuales en la demanda seguidos de retrocesos, mientras se mantienen cambios en las dinámicas de desplazamiento diario en la región

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En el condado de Palm Beach y en el sur de Florida, el incremento en los precios de la gasolina y el diésel l uego de que Estados Unidos e Israel atacara a Irán, no ha sido suficiente para que los trabajadores dejen sus automóviles particulares, de acuerdo con datos recientes del sistema de movilidad regional.

Aumento de gasolina no impulsa uso del transporte público

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Los servicios de transporte público como Palm Tran y Tri-Rail registraron un comportamiento mixto en la demanda: ambos aumentaron usuarios en marzo, pero experimentaron caídas en abril. En conjunto, los niveles de pasajeros de los primeros cuatro meses de 2026 continúan por debajo de los registrados en el mismo periodo de 2025.

Palm Tran sumó cerca de 60 mil usuarios adicionales en marzo, superando los 732 mil viajes mensuales, en un contexto en el que el precio promedio de la gasolina regular alcanzó los 4.06 dólares por galón, frente a los 3.04 dólares de finales de febrero. Sin embargo, cuando el combustible llegó a alrededor de 4.20 dólares en abril, el sistema perdió cerca de 17 mil pasajeros. En promedio, el servicio movilizó unas 706 mil personas mensuales en lo que va de 2026, por debajo de las 742 mil del año anterior.

Tri-Rail también tuvo un repunte en marzo con más de 402 mil pasajeros, pero bajó a aproximadamente 393 mil en abril, con un promedio anual inferior al de 2025.

Tri-Rail, el servicio ferroviario de cercanías del sur de Florida, registró un descenso en el número de pasajeros en abril, a pesar de que el precio de la gasolina superó los 4 dólares por galón. Imagen GREG LOVETT/PALM BEACH POST

Sistema público enfrenta presiones financieras

A diferencia del transporte público tradicional, el servicio ferroviario privado Brightline continúa ganando pasajeros en la región, incluso con tarifas más altas que conducir o usar alternativas públicas. Durante el primer trimestre de 2026, la empresa superó los 396 mil viajes en el sur de Florida, por encima de los poco más de 325 mil registrados en el mismo periodo del año anterior.

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En contraste, Tri-Rail enfrenta un panorama financiero complicado. El Departamento de Transporte de Florida redujo su apoyo presupuestal en 27 millones de dólares, y además el sistema enfrenta un déficit adicional de 30 millones cuando se agoten los fondos de ayuda por la pandemia. Autoridades del servicio advierten que podría dejar de operar hacia julio de 2027 si no se asegura nueva financiación, mientras el acuerdo presupuestal estatal sigue sin definirse.

Las tendencias de uso del transporte también podrían estar influidas por cambios demográficos. Datos del Censo de Estados Unidos indican movimientos poblacionales en la región, con pérdidas significativas en algunos condados del sur de Florida. Además, el aumento del trabajo remoto -que ya alcanza cerca del 16% de los trabajadores- y la mayor adopción de vehículos híbridos y eléctricos también modifican los hábitos de movilidad.

En cuanto a tarifas, Palm Tran mantiene un costo de 2 dólares por viaje, mientras que Tri-Rail oscila entre 2.50 y 5 dólares dentro del condado, con trayectos hacia Miami-Dade de hasta 8.75 dólares. Brightline, por su parte, ofrece boletos entre 16 y 26 dólares, aunque también paquetes que reducen el costo por viaje a menos de 9 dólares en sus opciones más económicas.

Este contenido fue traducido al español por N+ Univision