Noticias ¿Por qué Estados Unidos está deportando a los migrantes a países de África? El gobierno republicano tiene 47 acuerdos en distintas fases y 15 de ellos están concretados

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Las deportaciones a terceros países se han convertido en parte importante de la política migratoria del presidente Donald Trump, gastando hasta 40 millones y regresando a alrededor de 300 migrantes a diferentes países de sus naciones de origen, según la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. .

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional ( DHS) le dijo a la CNN que la administración actual está usando todas las opciones legales para tener el mayor número de deportaciones en la historia.

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¿Cuántos países han aceptado recibir inmigrantes?

De acuerdo con la Agencia de Noticias AP, el gobierno de los Estados Unidos tiene 47 acuerdos en distintas fases y 15 de ellos están concretados, de los cuales están África y América Latina.

En el caso de los países africanos, se encuentran Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, Guinea Ecuatorial, República Democrática del Congo y Camerún.

Tanto abogados como activistas tienen mucha incertidumbre acerca de los acuerdos de los países de África, ya que varios cuentan con gobiernos represivos y antecedentes negativos en el tema de los derechos humanos.

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En Camerún y Ruanda, están gobernados por líderes autoritarios y, en el caso de Guinea Ecuatorial, la tortura es sistemática. Esuatini tiene un historial de abusos contra los derechos humanos. Sudán del Sur, que se encuentra al borde de una guerra civil.

¿Qué reciben los países a cambio?

Como indica The New York Times, el gobierno del republicano está dispuesto a pagar seguridad extranjera, financiar salud pública, flexibilizar restricciones de visados o aranceles y hasta reconsiderar la inclusión de los países en las listas de vigilancia a los países africanos, solo porque acepten a los inmigrantes. Asimismo, se señaló que aceptar estos acuerdos podía ayudar a que los países tengan una mejor relación con Estados Unidos.

Por parte de estas naciones, el acuerdo es realmente beneficioso, ya que el presidente Donald Trump llegó a levantar las sanciones del vicepresidente de Guinea Ecuatorial para que pudiera viajar a Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas y les transfirió al país 7,5 millones de dólares.