California California pide a sus ciudadanos que eviten las estaciones de gasolina de Chevron alegando precios altos La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, advierte a la población que evite surtir combustible en las estaciones de servicio de Chevron durante el fin de semana del Día de los Caídos debido al elevado precio de la gasolina. California tiene los precios de la gasolina más altos del país, en gran parte debido a los impuestos y a las regulaciones medioambientales.

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El gobernador de California, Gavin Newsom, está en una disputa con la petrolera Chevron sobre a quién culpar por los altos precios de la gasolina en el estado. Y este jueves la oficina del mandatario californiano instó a los conductores del estado a no repostar en las estaciones de Chevron durante el fin de semana del Día de los Caídos.

"Consejo de experto: la gasolina sin marca proviene de las mismas refinerías, tanques de almacenamiento y oleoductos, y cumple con los mismos estándares estatales para mantener tu motor funcionando de manera limpia, aunque no tenga un nombre tan llamativo como 'Techron'", publicó la oficina de Newsom el jueves en X.

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"Las grandes petroleras ya están ganando miles de millones gracias a la guerra de Trump contra Irán; no dejes que te estafen aún más pagando de más por la marca", añadió el mensaje.

Techron es un aditivo de Chevron añadido a sus combustibles que "limpia y protege las partes vitales del motor mientras conduces, para ayudar a que tu automóvil o camioneta rinda al máximo", según un sitio web de la petrolera.

La oficina de Newsom citó un análisis realizado por un grupo de la comisión estatal de energía, que supervisa la industria del petróleo y el gas, el cual reveló que Chevron cobraba en promedio entre 60 y 80 centavos más por galón que las alternativas sin marca.

El fin de semana del Día de los Caídos es uno de los momentos del año con mayor tráfico. La denuncia de la oficina del gobernador se produce después de que Chevron colocara carteles en las gasolineras de California culpando a las políticas climáticas del estado por el alto costo de la gasolina.

El precio promedio de la gasolina en California se situó en 6.14 dólares por galón el jueves, unos 1.58 dólares más alto que el promedio nacional, según la Asociación Americana del Automóvil. El estado grava a los consumidores con unos 70 centavos por galón de gasolina, según la comisión de energía del estado. Ese es el impuesto a la gasolina más alto del país.

"Los políticos de California están eligiendo el petróleo y los combustibles extranjeros en lugar de los empleos locales y los costos más bajos", se lee en los carteles. Estos incluyen un código QR que redirige a una página web de Chevron en la que se pide a la gente que "alce la voz a favor de una energía asequible y confiable".

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No está claro cuándo colocó Chevron los carteles, pero el portavoz Ross Allen dijo que forman parte de una campaña que la empresa lanzó hace tres años para informar a los conductores sobre el impacto de las políticas de California en los precios.

"Hemos sido muy claros sobre la importancia de educar a los clientes en California para que nuestros conductores y consumidores entiendan a dónde van sus impuestos", dijo Allen.

Hay cientos de gasolineras de Chevron operando en California, y la mayoría de ellas son operadas de manera independiente y fijan sus propios precios, dijo.

Chevron también se ha convertido en un punto de controversia en la carrera por la gobernación, con el multimillonario activista climático Tom Steyer criticando al exsecretario federal de Salud, Xavier Becerra, por aceptar contribuciones de campaña de la empresa. Tanto Steyer como Becerra son demócratas.

Los precios en las gasolineras se han disparado en todo el país desde que comenzó la guerra con Irán, lo que desencadenó una crisis energética mundial. El precio del petróleo crudo, que es el principal componente de la gasolina, ha subido durante la guerra porque el estrecho de Ormuz, el estrecho paso del Golfo Pérsico por el que normalmente pasa una quinta parte del petróleo crudo del mundo, ha quedado prácticamente cerrado. Los petroleros han quedado varados allí, sin poder entregar el crudo.

Newsom, quien a menudo presume del estatus del estado como líder mundial en materia climática, ha aprobado en los últimos años políticas destinadas a tomar medidas enérgicas contra las ganancias de las empresas petroleras y reducir los precios de la gasolina.

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En 2023 firmó una ley que permite a la comisión de energía del estado sancionar a las empresas petroleras por ganancias excesivas, declarando que el estado había "vencer finalmente a las grandes petroleras". Pero los reguladores votaron el año pasado a favor de posponer los planes de penalizar a las empresas hasta 2030 y dar prioridad a otras iniciativas para proteger a los consumidores en las gasolineras.

El aplazamiento se produjo después de que dos refinerías de petróleo, que representaban aproximadamente el 18% de la capacidad de refinación del estado, anunciaran sus planes de cierre, lo que reavivó el debate sobre el impacto en los precios de las ambiciosas políticas climáticas del estado.